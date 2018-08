Ruvido ist ein qualitätsgeprüfter und zertifizierter Recyclingbaustoff, der in Gerlafingen hergestellt wird. Ruvido ist ein Kiesersatzmaterial und wird vorwiegend im Tief- und Strassenbau, neu aber auch im Hochbau eingesetzt. Stahl Gerlafingen arbeitet kontinuierlich an der Aufbereitung und an den Eigenschaften des EOS-Granulates.

Mit dem neuen Markennamen will Stahl Gerlafingen erkennbar machen, dass heute ein optimiertes Produkt angeboten wird. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Körnung halbiert und der Sandanteil erhöht wurde, wodurch das Material besser eingebaut werden kann. Erst in den Anfängen ist die Entwicklung von Ruvido in gebundener Anwendung als Zuschlagstoff für Beton oder Asphalt. Stahl Gerlafingen arbeitet in diesem Bereich mit der Berner Fachhochschule in Burgdorf zusammen.

Bereits geregelt ist, wie Ruvido dereinst entsorgt werden kann. Wie alle Recyclingbaustoffe kann es in Deponien des Typs B abgelagert werden. Sinnvoll ist es, Ruvido beim Rückbau möglichst nicht mit anderen Stoffen zu vermischen. Dann kann es erneut verwendet werden.