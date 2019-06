Sie gingen 1991 während des ersten Frauenstreiks in Solothurn auf die Strasse. Sind Sie nächste Woche auch beim Streik dabei?

Auf jeden Fall. Es gibt gute Gründe dafür, den Stimmen der Frauen Gewicht zu verleihen. Frauen äussern sich, weil es etwas zu ändern gilt. Nehmen wir die Frage der Arbeit, auf die ein Streik als solcher ja zielt: Da haben wir die Einkommenslücke.

Was heisst das?

Unbezahlte und bezahlte Arbeit zusammengenommen, arbeiten Frauen und Männer in der Schweiz gleichviel Stunden. Aber Frauen erhalten für diese Arbeit jedes Jahr rund 100 Milliarden Franken weniger. Weil Hausarbeit unbezahlt ist, weil Branchen mit hohem Frauenanteil tiefer entlöhnt sind und weil es immer auch noch ungleichen Lohn für gleiche Arbeit gibt. Diese Probleme betreffen ganz verschiedene Frauen.

Vor 28 Jahren forderten Sie unter anderem mehr Professorinnen an den Universitäten und Sie wehrten sich gegen sexuelle Belästigungen. Die heutigen Forderungen klingen erschreckend ähnlich. Warum?

Weil diese Missstände nicht behoben sind. Sexuelle Belästigung etwa hat mit einer subtilen Haltung gegenüber dem Frauenkörper zu tun. Er wird als etwas gesehen, auf das man Anspruch erheben kann. Über das man auch bestimmen kann. Denken wir etwa daran, wie das Recht auf Schwangerschaftsabbruch unter Druck kommt. Oder wie umgekehrt auch in der Schweiz arme oder nicht angepasste Frauen daran gehindert worden sind, Kinder zu kriegen. Als Historikerin überrascht mich all das nicht. Diese Dinge wurzeln tief in der Geschichte und werden nicht innert Jahrzehnten überwunden.