Rechnungen und frisches Brot: Die Post liefert nun auch Brot vom Bäcker nach Hause

Ab sofort kann man sich frisches Brot per Post zuliefern lassen. Die Backstuben Nyfeler und Felber liefern in der Region Solothurn in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Post Brot für die, die keine Zeit oder Gelegenheit haben, ihr Brot beim Bäcker zu holen. Das Liefergebiet deckt die Regionen Burgdorf, Etziken, Herzogenbuchsee, Langenthal, Murgenthal, Olten, Solothurn und Subingen ab.

Täglich frisch

Das Brot, das am Morgen auf den Tisch kommt, wird in der Nacht in Aarwangen oder Langenthal frisch gebacken. Frühmorgens wird das Brot dann geliefert. «Das Brot liefern wir spätestens um 7.00 Uhr bei der Poststelle ab. Es ist bereits eingepackt und mit der Adresse und dem Strichcode versehen. Dann überlassen wir die Lieferung der Post», sagt die Geschäftsführerin Sandra Lüthi-Riechsteiner der Felber AG. Bis um 12.00 Uhr mittags könne man für den nächsten Tag Brot bestellen. Die Menge werde so von Tag zu Tag unterschiedlich sein.

Erst vergangenen Montag habe die Felber AG mit diesem neuen «Trend» begonnen. «Mit dieser Heimlieferung wollen wir die Leute auf einem anderen Weg entlasten», so Sandra Lüthi-Riechsteiner. Es solle aber auch neue Kunden anwerben. (mgt/ber)