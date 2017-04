Oder die «No ReadyMades» – formvollendete, vermeintliche «Gebrauchsgegenstände», deren Einsatz beim Betrachten logisch und verlockend erscheinen, aber deren Verwendung immer unklar bleibt. Darüber hinaus seine Mega-Installationen «Breath» und «White Heart». Dazu sind im Buch Texte von Kunsthistorikern und dem Künstler selbst nachzulesen.

Ganz ins Absurde gedreht

Borer, der Formenschöpfer, sagt: «Ich liebe es, Gegenstände zu schaffen, die in der Schwebe bleiben. Um die gewollte Ambivalenz zu erreichen, müssen sie formvollendet und handwerklich präzise geschaffen sein.» Seine neueste Schöpfung «Capsule»: Ein Gebilde, dessen Form zwischen einem Raumschiff und einem Rennwagen aus dem Sechzigerjahren pendelt. Der Körper wird von einem dicken Reifenprofil umrahmt und ist völlig mit Bitumen bedeckt.

Verschiedene Kabel und Anschlüsse verlassen den Körper. Das Objekt steht auf Böcken wie in einer Garage: Ist es Studien- oder Testobjekt, oder zur Reparatur da? Es bleibt ein Rätsel. Borer benutzt für seine Werke Materialien, die auch für Hightech-Produkte verwendet werden. Er nutzt auch dieselbe Formensprache, verfremdet sie aber, verdreht sie ins Absurde. So stellt er unsere Technologie und deren Auswüchse, aber auch unsere Sehweise infrage.

Mondkrater an der Fassade

Morgen Sonntag, anlässlich der Buchpräsentation, stellt Borer zum ersten Mal der Öffentlichkeit sein Atelier-Wohnhaus in Oberbipp vor. Seit zwei Jahren lebt und arbeitet der Künstler auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei an der Oltenstrasse zwischen Hauptstrasse und asm-Bahn gelegen.

Doch was der Künstler hier mittels seiner selbst projektierten Wohnhaus-Architektur und mit seinen Skulpturen geschaffen hat, verblüfft. Von der Oltenstrasse her sind zwei kubusartige Häuser, eines als Wohnhaus, das andere als Werkstatt, zu erkennen. Dazwischen steht der alte Mammutbaum, der die Bauphase überstanden hat. Betrachtet man dann aber von der Südseite her das Grundstück, so ist erkennbar, dass beide Gebäude «unterirdisch» miteinander verbunden sind. Dies belegt: Hier lebt, arbeitet und stellt der Künstler aus.

Besonders ins Auge sticht der scheinbar schwebende Betonkubus des Wohnbereichs, dessen Fassaden-Struktur an eine Mondoberfläche erinnert. Tatsächlich hat Borer dazu Nasa-Daten der Mondoberfläche originalgetreu in die Betonfläche «gefräst». Je nach Lichteinfall zeichnet sich deutlich die Kraterlandschaft ab.

Einen Traum erfüllt

Der Wohntrakt ist in einen Ausstellungsteil und einen privaten Teil gegliedert; im Werkstattteil sind Montageraum, Lager und Räume für die verschiedenen Fabrikationsschritte der Objekte zu finden. Rund sieben Jahre lang habe er das passende Grundstück gesucht, erzählt Borer, der früher in Wanzwil lebte und arbeitete. «Mit dem Bau in Oberbipp habe ich mir einen Traum erfüllt.»

Buchvernissage ist am Sonntag, 23. April, von 14 bis 17 Uhr, im Atelierhaus Carlo Borer, Oltenstrasse 24, 4538 Oberbipp. Musik mit «The 2 of us».

Buch: Carlo Borer «Transformers Clouds and Spaceships», Bielefeld, Kerber Verlag, 192 S. ill.

Momentan ist Borers Grossinstallation «White Heart» in der Gruppen-Ausstellung «Metamorfosi» im Museo d’Arte in Mendrisio zu sehen.