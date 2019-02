14 Jahre lang leitete René Strickler den Raubtierpark in Subingen. Vor zwei Jahren aber drohte dem Park das Aus und er wurde geschlossen. Die Tiere konnten dank dem Aufbau einer neuen Anlage, der Siky Ranch in Cremines, vor der Giftspritze bewahrt werden und fanden so ein neues Zuhause.

Nun wird der letzte verbliebene Rest des geschlossenen Subinger Raubtierparks liquidiert. Das ehemalige Areal des Raubtierparks ist fast leer. Nur René Strickler lebt noch auf dem Areal. Er wolle auch das Holzmodul-Haus für noch 80'000 Franken verkaufen, sagt er gegenüber Tele M1. Ursprünglich hat es 230'000 Franken gekostet.

Auch ein historischer Saurer-Lastwagen ist zu haben. Doch auch den gibt es nicht gratis. Die Raubtiergitter sind für 60 Franken pro Stück zu kaufen.

Strickler zum Schluss: "Dann ist der Raubtierpark Subingen Geschichte, leider. Ich war sehr gerne hier." (daa)