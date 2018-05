Seit März leben drei Pumas von René Strickler in ihren neuen Gehegen im Siky Park in Crémines. Sie waren die ersten Raubtiere, die aus Subingen in den Jura gezügelt wurden. Als erste von sechs Tigern durfte dann die 19-jährige «Thaina» ihr neues Heim beziehen. Ihr Umzug verläuft bestens. Marc Zihlmann, gelernter Tierpfleger und Betriebsleiter des Siky Park, ist zufrieden. «Zum Glück hat sie sich gleich ins Bett verzogen. Später kann sie sich dann das Gehege in aller Ruhe anschauen», erzählt er gegenüber «TeleZüri».

Noch sind nicht alle Gehege fertig. Im Juni sollen die restlichen Tiere von René Strickler – drei Löwen und weitere fünf Tiger – ihr neues Zuhause beziehen. Ende Juli wird grosse Eröffnung gefeiert. Bis dahin gibt es aber noch einiges zu tun. Die Bauarbeiten sind anspruchsvoll. Innert fünf Monaten entstehen zwei Tigeranlagen und die grösste Löwenanlage der Schweiz.

Das unterscheide dieses Projekt grundlegend vom Neubau einer einzigen Anlage in einem grossen Zoo, so Zihlmann. «Wir bauen hier einen Zoo von Grund auf neu. Das ist sehr spannend an diesem Projekt.»