Raubtier Nächste Sichtung im Kanton Solothurn: Bei Günsberg ist ein Wolf in eine Fotofalle getappt Erst gerade war in Mümliswil-Ramiswil ein Wolf unterwegs, und nun folgt bereits die nächste Sichtung im Kanton Solothurn. Bei Günsberg ist ein Tier in eine Fotofalle getappt.

Der Wolf tappte bei Günsberg in eine Fotofalle. Matthias Neuhaus

Vor gut zwei Wochen wurde in Mümliswil-Ramiswil ein Wolf gefilmt. Und nun wurde bereits ein weiteres Tier im Kanton gesichtet: Am Montag tappte in Günsberg ein Wolf in eine Fotofalle. Das Bild wurde von Experten beim Amt für Wald, Jagd und Fischerei begutachtet. Der Fall sei klar, sagt Mitarbeiter Mark Struch: Es handle sich um einen Wolf.

In Mümliswil-Ramiswil wurde vor zwei Wochen ein Wolf von einem Autofahrer gefilmt. zvg

Am Dienstag hat das Amt dann per SMS informiert. Dieser Dienst richtet sich insbesondere an Halterinnen und Halter von Nutztieren, falls sie ihre Tiere vorübergehend einstallen möchten. Meldungen über Risse sind beim Amt aber bisher keine eingegangen.

Handelt es sich um dasselbe Tier wie im Thal? Das sei noch schwierig zu sagen, so Struch. Aber vermutlich eher nicht, das Tier in Günsberg sei wohl etwas grösser.

Beide Wölfe seien zudem mit grosser Wahrscheinlichkeit nur auf der Durchreise, so Struch. Im Kanton sesshafte Tiere oder gar Rudel gebe es noch keine. Allerdings ist für Struch klar: Die Besiedelung durch den Wolf wird voranschreiten, auch im Jura.

Die Fotofalle stammt von einem Jäger

Dass der Wolf in Günsberg überhaupt abgelichtet wurde, ist Matthias Neuhaus zu verdanken. In Herzogenbuchsee zu Hause, hat er dieses Jahr die Jagdprüfung im Kanton Solothurn erfolgreich absolviert. Für die Tierfotografie mit Fokus Grossraubtiere interessiert er sich schon länger. Im Raum Balmberg stellt er selbst entwickelte Wildkameras auf.

Während ihm bisher vor allem Luchse in die Fotofallen tappten, konnte er nun erstmals einen Wolf ablichten.