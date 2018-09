Solothurn: Die Velo-Hauptstadt

Andrea Lenggenhager fährt Velo. Jeden Tag kommt die Leiterin des Solothurner Stadtbauamtes mit dem Zweirad zur Arbeit. Aber auch in den Ferien, in Kuba und in Vietnam, sei sie schon mit dem Velo unterwegs gewesen. In Solothurn sei das Velo ein besonders geeignetes Fortbewegungsmittel – so wie die Infrastruktur an vielen Orten sehr velofreundlich sei. Etwa die Nord-Süd-Verbindungen über die Aare. Da wäre die Rote Brücke: Nur Langsamverkehr. Die Kreuzackerbrücke: Nur Langsamverkehr. Die Rötibrücke: Velofahrer haben eine eigene Brücke unter der Autobrücke. Die Brücke bei der Westumfahrung: Nur Langsamverkehr.

Heikel: Postplatz

Einzig auf der Wengibrücke teilen sich die Velofahrer den Platz mit Bussen, die Richtung Vorstadt oder Postplatz fahren. Genau dort sieht Lenggenhager eine noch «nicht optimale» Situation für Velofahrer in Solothurn. Am Postplatz brettern nämlich nicht nur Busse – zu Stosszeiten im Minutentakt – die Strasse rauf und runter. Hier sind auch Autos wieder erlaubt. Sowie Motorräder, Mofas und Velofahrer. Darunter auch etwa Schüler, die sich teils in ganzen Grüppchen auf der Strasse breitmachen. Einen durchgehenden Velostreifen gibt es nicht. Velofahrer, die von der Brücke her links der Aare entlang weiter wollen, müssen derzeit zudem noch über den Parkplatz vor dem Jysk Gebäude kurven.

Schweizweit auf Platz 5

Der Postplatz soll aber velofreundlicher werden – so wie viele andere Orte in der Stadt, die Lenggenhager aufzählt. Die Begegnungszone in der Altstadt, die Velosäcke vor Solothurner Ampeln – wo Velos vor den Autos warten und dann wieder losfahren können. Oder die Zufahrtsstrassen in die Innenstadt: Von allen Richtungen her – Zuchwil, Bellach und Oberdorf – gebe es geteerte und grösstenteils beleuchtete Alternativrouten für Velos. Velofahrer aus den umliegenden Dörfer müssen sich also nicht die Hauptstrasse mit Autofahrern teilen.

Eine Velostadt sei Solothurn denn auch, wenn man sich die Ergebnisse von «Prix Velostädte» anschaue, so Lenggenhager. In der Umfrage nahmen die Einwohner aus 34 Städten teil, und gaben Auskunft zu den Themen Sicherheit oder Komfort als Velofahrer in ihrer Stadt. In der Kategorie Kleinstädte schaffte es Solothurn auf Platz 3 – vor Olten und Grenchen. Schweizweit liegt die Stadt auf Rang 5.

Was macht Solothurn «besser»? Es gebe hier zum einen eine lange Tradition, dem Velo besondere Beachtung zu schenken, erklärt Lenggenhager. Seit 40 Jahren gibt es die rote Brücke für Velofahrer, seit 1990 eine eigene «Arbeitsgruppe Velo», seit 2005 an allen grossen Kreuzungen Velosäcke vor den Ampeln. Zum anderen sei Solothurn aber auch relativ «kompakt» gebaut, an keinem wirklichen Hang gelegen, weshalb Velofahrer gut von A nach B kommen. «Aufgrund ihrer Grösse können wir Anliegen aus der städtischen Bevölkerung relativ pragmatisch umsetzen», fügt Lenggenhager an. Und Anliegen gibt es auch in Solothurn noch.

«Chancengleichheit» schaffen

Zu den aktuellen Brennpunkten zählt etwa das «Ypsilon» im Herzstück der Altstadt. Derzeit dürfen Velos von 11.30 bis 19 Uhr nicht in die Gurzelngasse biegen. Das soll sich aber ändern. Ebenfalls aufgehoben werde die Mehrheit der Einbahnstrassen ab Oktober. So etwa im Bereich Bertha- und Niklaus-Konrad-Strasse, wo die derzeitige Regelung noch dazu führt, dass Velofahrer einen Umweg über den Bahnhofplatz machen müssen. «Wir sind also gut unterwegs», zieht Lenggenhager das Fazit zur Stadt Solothurn – die ja schon Velostadt sei, aber noch attraktiver werden könne.