Prozess ohne Angeklagte: Bisher sind keine Tieraktivisten an ihren Verhandlungen erschienen

Samuel Beckett hat in seinem Stück «Warten auf Godot» das sinnlose Warten auf jemanden, der vielleicht kommt, vielleicht auch nicht, in höchst absurder Weise thematisiert. Ähnlich fühlt es sich heute Morgen an beim Richteramt Thal-Gäu: Die juristischen Amtsträgerinnen und die weiteren Beteiligten am Prozess - eine Dolmetscherin, ein Journalist - müssen per Auftrag auf die acht Aktivisten warten, die an ihrem Prozess wegen der Besetzung des Bell-Schlachthofes in Oensingen im November 2018 vorgeladen sind.

Dabei sind sämtliche 17 Angeklagte, die ab heute bis Donnerstag Mittag theoretisch erscheinen sollen, aus dem Ausland. Entsprechend rechneten die Behörden damit, dass viele den Weg nicht auf sich nehmen würden. Aber die Verhandlung muss trotzdem terminiert sein; am Morgen warteten zwei Polizisten vor dem Eingang des Gerichtes, falls die Aktivistinnen der 269 Libération Animale doch eine Demonstration durchführen, wie sie es beim Prozess der Schweizer Angeklagten im Mai machten.

Um 13 Uhr soll ein Angeklagter erscheinen. Updates folgen.