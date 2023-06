«Provozierenden Fahrweisen» Rollerfahrer verletzt sich bei Kollision mit Auto in Erlinsbach – doch wer war Schuld? Ein Roller und ein Auto stiessen am Donnerstagabend in Erlinsbach aufeinander. Die Beteiligten machen unterschiedliche Angaben zum Hergang. Zur Klärung der genauen Umstände sucht die Polizei Zeugen.

Patrouillenfahrzeug der Kantonspolizei Solothurn. In Erlinsbach kam es zu einer Kollision. zvg

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, 1. Juni 2023, um 17.35 Uhr: Auf der Gösgerstrasse in Erlinsbach kam es zu einer Kollision zwischen einem Roller und einem Auto. Gemäss Angaben der Kantonspolizei Solothurn waren beide von Niedergösgen herkommend in Richtung Erlinsbach unterwegs.

Nach vorliegenden Aussagen soll es dabei zu «provozierenden Fahrweisen» gekommen sein. Schliesslich prallte das Motorrad in das Heck des Autos, worauf der Rollerfahrer zu Fall kam. Er wurde dabei verletzt und musste mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht werden.

Kantonspolizei Solothurn sucht Zeugen

Personen, die sachdienliche Angaben zur Fahrweise der beiden Fahrzeuglenker oder zum Ereignis machen können – insbesondere die Person, die mit einem Auto hinter dem Motorrad gefahren sein soll – werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Olten in Verbindung zu setzen, Telefon 062 311 80 80.