Projekt SWAN Kanton und Gemeinden wollen genug und sauberes Wasser für alle garantieren Nach der Chlorotahlonildebatte wurde das Projekt SWAN lanciert: Wassernetz Solothurn. Jede Gemeinde soll Wasser aus zwei voneinander unabhängigen Vorkommen beziehen können. Das dürfte Investitionen in der Grössenordnung von 120 Millionen nötig machen.

Alle Kantonseinwohner sollen einwandfreies Wasser trinken können. KEYSTONE

Garantiert genügend und sauberes Trinkwasser für alle. Das ist das Ziel des Projekts SWAN: Solothurner Wassernetz.

Was uns als Selbstverständlichkeit vorkommen mag, ist es nicht unbedingt. Die Diskussion um die Abbaustoffe des Pestizids Chlorothalonil haben es vor Augen geführt: Als neue Grenzwerte festgelegt wurden, verfügten rund 90'000 Solothurnerinnen und Solothurner plötzlich nicht mehr über Trinkwasser, das sich mit dem Prädikat einwandfrei schmücken konnte.

Das Thema Chlorothalonil wird derzeit nicht mehr so heiss gegessen, aber es werden neue Herausforderungen auf die Trinkwasserversorger zukommen. Seien es andere Schadstoffbelastungen, sei es der viel höhere Bewässerungsbedarf aufgrund der Klimaerwärmung.

Vernetzung heisst das Zauberwort

Wie es im Namen zum Ausdruck kommt, geht es bei SWAN um die bessere Vernetzung der Wasserversorgung im ganzen Kanton, die in den Händen der Gemeinden liegt.

Belastetes Wasser so weit mit unbelastetem mischen, bis die Unbedenklichkeitsschwelle wieder unterschritten ist, hiess das Rezept bei Chlorothalonil. Aber das ist einfacher gesagt als getan, weil die Wasserversorgungen im Kanton eben zum Teil nicht oder nicht ausreichend miteinander vernetzt sind.

Die aneinander angrenzenden Gemeinden Biberist und Solothurn zum Beispiel haben keine direkte Verbindung ihrer Wasserversorgungen. Hätte man überall wieder unter die neuen Grenzwerte kommen wollen, hätte das zum Teil massive Infrastruktur-Investitionen bedingt.

Handlungsbedarf in der Hälfte der Gemeinden

Im Moment drängt die Zeit nicht mehr so, weil in Sachen Chlorothalonil und Grenzwerte Verfahren hängig sind. Aber Kanton und Gemeinden wollen sich in einem Verbundprojekt für die Zukunft wappnen. Es wurde im Januar 2020 aufgegleist, am Dienstag gab es für die Gemeindevertreter wieder einmal eine Information über den Stand der Dinge.

In rund der Hälfte der Solothurner Gemeinden ist eine Erweiterung der angesprochenen Vernetzung erforderlich, um eine Verknüpfung im ganzen Kanton sicherzustellen. Das heisst: Jede Gemeinde beziehungsweise jeder Wasserversorger soll in Zukunft Wasser aus zwei voneinander unabhängigen Vorkommen beziehen können. Das bringt mehr Sicherheit für einen Ereignisfall.

Man geht davon aus, dass dazu zwei bis drei neue Fassungen mit einer Förderkapazität von 50'000 bis 70'000 Kubikmetern pro Tag nötig sein werden: im oberen Kantonsteil, im Gäu und im Niederamt. In die Gemeindeautonomie soll aber nicht eingegriffen werden, es gibt keine kantonale Wasserversorgung. Eine Bedingung, ohne die man wohl gar nicht für die Lancierung von SWAN an einen Tisch gesessen wäre, wie Roger Siegenthaler, Präsident des Einwohnergemeindeverbands, ziemlich unmissverständlich klar macht.

Man sieht den Bund in der Pflicht

Aber wer soll für die erheblichen Investitionskosten aufkommen? Beim Amt für Umwelt werden sie grob auf 100 bis 120 Millionen geschätzt. Hier sehen sich die Gemeinden dann schon weniger in der Pflicht. Man hofft, nein rechnet mit einer erheblichen Bundesbeteiligung.

Dies umso mehr, nachdem der Nationalrat in der Frühlingssession soeben einer Motion des Solothurner FDP-Nationalrats Kurt Fluri zugestimmt hat, die dafür den Weg ebnet, wenn ihr auch der Ständerat zustimmt.

Der Vorstoss knüpfte unmittelbar an die Chlorothalonil-Problematik an: Der Bundesrat soll die Rechtsgrundlage für die Finanzierung von Investitionen in die Trinkwasserinfrastruktur schaffen, die durch verschärfte Grenzwerte für Pflanzenschutzmittel und Biozide nötig werden. «Die Finanzierung soll möglichst verursachergerecht ausgestaltet werden», heisst es in Fluris Motion.

Und hauptsächlicher Verursacher von Grenzwertüberschreitungen im Trinkwasser, so sieht man das bei den Solothurner Gemeinden, sei ja wohl der Bund, der die Grenzwerte festlegt.

Unumstritten war die Forderung im Nationalrat allerdings nicht; er nahm Fluris Motion mit 90:63 Stimmen bei nicht weniger als 33 Enthaltungen an.