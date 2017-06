Am 23. Oktober 1917 gründen zehn Männer die Stiftung für das Alter. Gemeinsam wollten sie damals die Lage der überwiegend bedürftigen älteren Menschen in der Schweiz verbessern. Der Beschluss zum Aufbau von kantonalen Organisationen wurde schnell umgesetzt, denn schon drei Jahre später gab es in elf Kantonen in allen Gemeinden einen Ortsvertreter. Diese verteilten damals hauptsächlich gesammelte Spenden an die bedürftigen älteren Menschen in der Region. (frb)