Pro & Contra Braucht es jetzt ein generelles Feuerwerksverbot? Darüber debattieren zwei Solothurner Kantonsräte Das Feuerwerk zum 1. August fällt dieses Jahr aus. Wegen der Trockenheit und akuter Brandgefahr hat der Kanton ein Verbot erlassen. Derzeit läuft die Unterschriftensammlung für eine eidgenössische Volksinitiative, die ein dauerhaftes Verbot (mit Ausnahmebewilligungen) verlangt. Recht so?

Sollen Feuerwerke künftig eine Ausnahme sein? Unsere Gastautoren sind sich nicht einig. Zcg / Solothurner Zeitung

PRO: Christof Schauwecker (Grüne): «Das unkontrollierte Abfeuern passt einfach nicht mehr in unsere Zeit.»

Mal ganz ehrlich: Feuerwerke sind im Prinzip was Wunderschönes. Wenn die Funken in der Luft farbig glühen, die Luft knistert und von hüben und drüben erstaunte und glückliche Ahs und Ohs zu hören sind, ist das schon was Tolles. Da kommt versöhnende, festliche Stimmung auf!

Christof Schauwecker, Kantonsrat Grüne. zvg

Jetzt aber mal noch ganz viel ehrlicher: der Lärm, der Gestank, der Feinstaub und vor allem die verkohlten, qualmenden Überreste am Tag danach, welche teilweise noch tagelang herumliegen, können schon stören.

Gerade in Zeiten, in denen die Klimakatastrophe sich unbarmherziger und drastischer zeigt als je zuvor, müssen wir darüber Klartext reden: Das unkontrollierte Abfeuern von Feuerwerk rund um den 1. August und zum Jahreswechsel passt einfach nicht mehr in unsere Zeit.

Darunter leiden nicht nur (Haus-)Tiere und lärmsensible Mitmenschen, sondern auch das Klima und unsere Natur, sprich: unsere ganze belebte und unbelebte Mitwelt. Schon alleine der Fakt, dass dieses Jahr in vielen Kantonen das Abbrennen von Feuerwerk aus Sicherheitsgründen untersagt ist, spricht Bände.

Feuerwerke stellen immer eine Gefahr und je nach Betrachtungsweise ein Ärgernis dar. Mit einem Verbot von unkon­trollierten privaten Feuerwerken, wie es eine eidgenössische Volksinitiative verlangt, wird diesem Umstand Rechnung getragen.

Möglich sein sollen nur noch öffentliche Feuerwerke, wie die traditionelle Sonnwendfeier in Oensingen oder Feuerwerke an grossen, öffentlichen Anlässen. Das ist der richtige Weg! So wird ein Feuerwerk wieder ein gesellschaftliches Ereignis, welches uns verbindet statt trennt.

Es gibt bereits jetzt schöne Alternativen, um auf gebührende Art und Weise wichtige Tage und Ereignisse zu feiern. Beispielsweise Wasserspiele mit farbigem Licht und passender Geräuschkulisse, wie ich sie vor einigen Jahren an der Bundesgartenausstellung im deutschen Heilbronn erleben durfte. Das war ein tolles Ereignis. Oder Projektionen, wie sie alljährlich in Bern auf dem Bundesplatz mit farbigen, animierten Bildern eindrucksvoll und mit Musik inszeniert werden.

Zusammengefasst: Feuerwerke per se sind zwar etwas Schönes und nicht grundsätzlich zu verbieten, jedoch ist das inflationäre Abbrennen von Feuerwerken durch alle nicht notwendig, fügt unserer Mitwelt beträchtlichen Schaden zu und stellt ein nicht zu unterschätzendes Risiko für alle Beteiligten dar.

Ganz in diesem Sinne: Nehmen wir unsere Verantwortung uns allen gegenüber wahr und verzichten wir auf das individuelle Abbrennen von Feuerwerk.

CONTRA: Markus Spielmann (FDP): «Es gibt es keinen Grund zu einer vollständigen Einschränkung der Freiheiten.»

Wer hat sich nicht schon von einem schönen Feuerwerk am Nachthimmel begeistern lassen, sei es an einer Nationalfeier, dem Wasserfest, dem Zürifest oder an einer privaten Feier? Die Ahs und Ohs schallen im Ohr, es hat eine faszinierende Seite. Natürlich darf und soll man heute das Abbrennen von Feuerwerk kritisch betrachten, sei es aus Gründen des Umwelt- und Tierschutzes oder auch wegen der Gefahren, die es mit sich bringt.

Die negativen Auswirkungen müssen aber in ein richtiges Licht gerückt werden, bevor wir uns einfach in den bequemen «Verbotsreflex» flüchten. Ich mag nämlich keine Gesellschaft, die einfach alles verbietet, jede Lebensqualität und Freude unterbindet, nur um ein wenig mehr Lebensquantität anzustreben.

Markus Spielmann, Kantonsrat FDP. zvg

Damit wir uns richtig verstehen: Wenn der Kanton bei Trockenheit wegen Brand­gefahr ein gut begründetes Verbot ausspricht, ist das nicht zu beanstanden. Es ist auch nicht falsch, frühzeitig Rechtssicherheit zu schaffen, damit die Leute nicht Feuerwerk kaufen und dann zu Hause lagern müssen. Ich rede von einem generellen Verbot, wie es derzeit angestrebt wird.

Durch Abbrennen von Feuerwerk werden jährlich schweizweit rund 300 Tonnen Feinstaub ausgestossen. Seit 2014 wurde die gesamte Menge Feinstaub von 19'000 auf 15'000 Tonnen pro Jahr reduziert. Im Gesamtrahmen ist also die Menge Feinstaub wegen Feuerwerken eher gering, weshalb sich das deutsche Umweltbundesamt so verlauten liess, dass der Ausfall des privaten Silvesterfeuerwerks wegen der Coronapandemie für die mittelfristige Schadstoffbelastung in der Luft kein entscheidender Faktor sei.

Und gemäss einer Publikation des Bundesamts für Umwelt hat die Belastung mit Feuerwerkaerosolen keine oder vernachlässigbare Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit.

Negative Auswirkungen, insbesondere auf Tiere, hat der Lärm. Das kann nicht wegdiskutiert werden. Dies und die anderen Auswirkungen von Feuerwerk führen dazu, dass ein verantwortungsbewusster Umgang erforderlich ist. Solange Feuerwerk aber zeitlich begrenzt, bewusst und verantwortungsvoll eingesetzt wird, gibt es keinen Grund zu einer vollständigen Einschränkung der Freiheiten durch ein Generalverbot.

Zum verantwortungsvollen Umgang gehört natürlich auch der sichere Umgang mit Feuerwerk, denn es ist auch unfallgefährlich. Heute ist eine Entwicklung im Gange, geräuschlose Feuerwerke mit Drohnen und Laser setzen sich durch, es findet ein Umdenken statt. Vor diesem Hintergrund und mit einer verantwortungsbewussten Bevölkerung wie der unsrigen braucht es schlicht kein generelles Verbot.