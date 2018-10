Gemeinsam mit seiner Tochter Lisa Hutter Schwahn wird Hutter, der zu den bedeutendsten Künstlern der Schweiz gehört, den Innenraum des Alten Zeughauses gestalten. Die seit 2010 in München lebende Kostümbildnerin und Malerin verknüpft in ihren Bildern und Installationen aktuelle Lebensfragen mit der Symbolwelt prähistorischer, vorpatriarchaler Kulturen. Sie vernäht Papier, kombiniert Stickerei mit Malerei und baut Figuren und Installationen aus Leinwand, Papier und Holz.

«Es ist für uns eine ausserordentliche Freude und ein ebenso grosses Privileg, dass Vater und Tochter erstmals in ihrem langjährigen Schaffen gemeinsam eine Ausstellung konzipieren und ihre Werke an einem Ort zeigen», so Edith Zurgilgen, Präsidentin des Vereins «Kunst auf dem Landenberg».

Nach den Ausstellungsprojekten Familie Luginbühl (2008/09) und H. R. Giger (2010/11) wurde der Verein «Kunst auf dem Landenberg» gegründet, um diesen Zyklus weiterzuführen. Ziel der Veranstalter ist es, zeitgenössische Kunst für alle zugänglich zu machen. So wird auch die Doppelausstellung von Schang Hutter und seiner Tochter kostenlos sein.

Öffentliche Vernissage

Die Ausstellung wird am Samstag, 20. Oktober, 14 Uhr eröffnet. An der öffentlichen Vernissage begrüssen Edith Zurgilgen vom organisierenden Verein sowie David Hutter die Gäste. Die Laudatio hält Kulturjournalistin Elsbeth Schild und für die musikalische Umrahmung der Vernissage sorgt der Komponist, Jazz- und Improvisationsmusiker Ben Jeger. Die Ausstellung ist bis 20. Januar 2019 jeweils samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. (sda, szr)