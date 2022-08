Präventionskampagne «Stoppen für Schulkinder» – die Polizei zeigt zum Schulanfang im Kanton Präsenz Vielerorts im Kanton Solothurn beginnt in einer Woche das neue Schuljahr. Die Polizei wird zum Schulbeginn im Bereich der Schulwege präsent sein und bittet alle Verkehrsteilnehmenden, besonders aufmerksam zu sein.

Die Kantonspolizei Solothurn wird am ersten Schultag wieder präsent sein. kps

Fast in allen Gemeinden des Kantons Solothurn beginnt am 16. August das neue Schuljahr. Rund 6’000 Kinder nehmen dann erstmals den Weg in den Kindergarten oder in die Schule auf sich. Damit sie diesen möglichst selbstständig und sicher zurücklegen können, bittet die Kantonspolizei Solothurn alle Verkehrsteilnehmenden um erhöhte Aufmerksamkeit.

zvg

Wie sie am Dienstag in einer Mitteilung schreibt, wird sie im Rahmen der Verkehrsprävention im ganzen Kanton entlang der Schulwege präsent sein. Dabei werde der Schwerpunkt besonders auf die Beobachtung des Verkehrs an kritischen Punkten wie beispielsweise Fussgängerstreifen, Bushaltestellen und rund um Schulhäuser gelegt, heisst es in der Mitteilung.

«Dadurch erhöht die Kantonspolizei die Sicherheit der Schul- und Kindergartenkinder entlang ihrer Wege.»

Im Rahmen der Kampagne «Stoppen für Schulkinder» des Fachverbands Fussverkehr Schweiz gibt die Kantonspolizei Eltern und Verkehrsteilnehmenden zudem folgende Verhaltensempfehlungen:

Eltern Vorbildfunktion: Das richtige Verhalten lernen Kinder am besten, wenn die Erwachsenen es richtig vormachen.

Das richtige Verhalten lernen Kinder am besten, wenn die Erwachsenen es richtig vormachen. «warte, luege, lose, laufe»: Zeigen Sie ihren Kindern, wie sie korrekt über die Strasse gehen sollen – am einfachsten mit den bewährten Grundsätzen «warte, luege, lose, laufe».

Zeigen Sie ihren Kindern, wie sie korrekt über die Strasse gehen sollen – am einfachsten mit den bewährten Grundsätzen «warte, luege, lose, laufe». Wählen Sie den sichersten Weg, nicht den kürzesten : Ein längerer Weg lohnt sich, wenn dadurch gefährliche Strassen oder Verkehrssituationen umgangen werden können.

: Ein längerer Weg lohnt sich, wenn dadurch gefährliche Strassen oder Verkehrssituationen umgangen werden können. Zeitplanung: Planen Sie genügend Zeit ein, damit Kinder in Ruhe zur Schule und nach Hause gehen können.

Planen Sie genügend Zeit ein, damit Kinder in Ruhe zur Schule und nach Hause gehen können. Gut sichtbare Kleidung tragen: Sehen ist ebenso wichtig wie gesehen werden: Kleidung in auffälligen Farben und lichtreflektierendes Material tragen zur Unfallverhütung bei.