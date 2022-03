Prävention wird verstärkt Schwieriger Jugendschutz: Solothurner Jugendliche kauften während der Pandemie mehr Alkohol Die Pandemie fordert die Verkaufsstellen von Alkohol im Kanton Solothurn heraus. Der Anteil Verkäufe an Minderjährige stieg von 20 auf über 30 Prozent. Der Kanton Solothurn hat daher seine Präventionsmassnahmen verstärkt.

Ein Jugendlicher kauft sich an einem Kiosk Bier und Zigaretten. (Symbolbild) KEYSTONE

Solothurner Jugendliche gelangten während der Pandemie vermehrt an Alkohol. Das teilt der Kanton am Mittwoch mit. Die Suchtfachstellen hatten bereits während der letzten fünf Jahre einen erhöhten Verkauf von Alkohol an Jugendliche festgestellt. Mit der Pandemie nahmen diese Verkäufe noch einmal bedeutend zu, so das Gesundheitsamt.

Demnach konnten Jugendliche im Jahr 2021 bei 76 von 237 Testkäufen Alkohol oder Tabak kaufen (32%). Bei Alkohol, der nur an Personen ab 18 Jahren abgegeben werden darf, wurde sogar jedes zweite Getränk verkauft.

Die Suchtfachstellen haben den Solothurner Verkaufsstellen daher empfohlen, eine kostenlose ID-Scan-App anzuwenden. Diese App ermögliche eine sichere und schnelle Alterskontrolle.

Kanton Solothurn verstärkt Präventionsmassnahmen

Die Zahlen zeigen gemäss Gesundheitsamt, dass im Bereich Jugendschutz Unterstützungsmassnahmen wichtig seien. Der Kanton will daher dafür sorgen, dass der Jugendschutz an den Verkaufsstellen künftig besser umgesetzt wird.

Alkoholverkauf an Jugendliche ist verboten. KEYSTONE

Dazu hat er die Aufträge an die Umsetzungspartner – Blaues Kreuz Bern-Solothurn-Freiburg, PERSPEKTIVE Solothurn-Grenchen und Suchthilfe Ost – im Rahmen der Strategie Jugendschutz neu definiert. So finden Verkaufsstellen, Eventveranstaltende und kommunale Behörden auf der neuen Webseite jugendschutz-solothurn.ch Hilfsmittel und Unterstützungsangebote.

Zudem bietet das Blaue Kreuz Bern-Solothurn-Freiburg Jugendschutzschulungen und Beratungen an, die durch den Kanton finanziert werden. Neu führt das Blaue Kreuz im Auftrag des Kantons auch Online-Testkäufe durch. Diese Massnahmen unterstützen die Verkaufsstellen, die gesetzlichen Bestimmungen umzusetzen.