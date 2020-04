Präsident der Vereinigung Solothurner Banken: «Die Zeit danach wird vielleicht die schwierigere»

Sagen Sie uns, beginnen Ihre Arbeitstage früher als sonst?

Thomas Vogt: Nein, das nicht. Aber sie enden noch viel später als sonst schon.

Sind Sie im Büro oder im Homeoffice?

Sowohl als auch. Um die Distanzregeln auch im Betrieb so gut wie möglich einhalten zu können, ist teilweise Homeoffice angesagt. Meine Hauptaufgabe als Chef der Bank besteht aber im Führen der Equipe. Ich will sehen und spüren, wie es meinen Mitarbeitenden geht, und ich will sie, wenn nötig, unterstützen können. Das geht nicht von zu Hause aus.

Wie beurteilen Sie die Situation der KMU im Kanton aktuell?

Für ganz viele ist die Situation ausserordentlich hart, bitter und ungewiss. Einige fürchten gar um ihre wirtschaftliche Zukunft. Dass man in der Öffentlichkeit nur wenig davon vernimmt, mag mit Stolz zu tun haben. Meines Erachtens zeigen aber auch die Hilfestellungen seitens des Bundes und des Kantons Wirkung. Die Willenskraft vieler KMU, die Sache auszusitzen, ist beeindruckend, ebenfalls die Art, wie sozial dies vielerorts angegangen wird. Der grossen Mehrheit der Solothurner KMU bedeutet die Rettung der Arbeitsplätze ganz eindeutig mehr als die Rettung des Eigenkapitals.

Wie gut funktioniert die Überbrückung von Liquiditätsengpässen?

Das Instrument der vom Bund garantierten Notkredite wird rege beansprucht und scheint die erwartete, günstige Wirkung zu erzielen.

Von welchem Kreditumfang sprechen wir im Fall der Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG?

Von mehreren Millionen Franken.

Wie sieht es bei den Solothurner Banken insgesamt aus?

Da sich Betroffene an ihre Hausbank wenden, die ja irgendwo in der Schweiz stehen kann, sind Zahlen, die an der Kantonsgrenze Halt machen, nicht aussagekräftig. Die Nachfrage durch Solothurner Unternehmen – das ist aber bloss eine persönliche Wahrnehmung nach Befragung einer repräsentativen Zahl von in der Region tätigen Banken – scheint allerdings im Moment noch vergleichsweise tief zu sein. Vielleicht bildet dies die relative Stärke des Wirtschaftsstandorts ab.

Mit welchem Volumen rechnen Sie insgesamt?

Das Programm der vom Bund garantierten Notkredite läuft bis Ende Juli. Es scheint sich abzuzeichnen, dass die bereitgestellten Mittel (40 Milliarden Franken) ausreichen werden, vor allem dann, wenn der weitgehend totale Stillstand in absehbarer Zeit ein Ende nehmen sollte. Bis am Schluss dürften von den Bundesmitteln vielleicht etwa eine bis eineinhalb Milliarden in den Kanton Solothurn geflossen sein.

Wo liegen die Tücken der Unterstützung?

Oft wird vergessen, dass die vom Bund bereitgestellten Mittel nicht à fonds perdu ausgeschüttete Unterstützungsbeiträge sind, sondern einzig dazu dienen, in Not Geratenen bedürfnisgerecht zu Überbrückungsdarlehen zu verhelfen. Nach meinem Gefühl haben nun nicht wenige KMU und Gewerbetreibende Kredite bezogen, die zurückzuzahlen sie aller Aussicht nach niemals in der Lage sein werden. Diese sich abzeichnende Überschuldung bereitet mir Sorgen.

Gibt es auch missbräuchliche Kreditanträge?

Natürlich. Die Kredite sind bekanntlich zügig auszubezahlen und fussen in der Regel auf einer Selbstdeklaration ihrer Notlage durch die Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller. Da staunen wir dann gelegentlich schon, was gewisse Leute unter «Notlage» verstehen. Wer einen Notkredit bezieht, willigt mit seiner Unterschrift zu vollkommener Transparenz ein, was bedeutet, dass seine Rechnungslegung ab sofort von zahlreichen Stellen, auch von der Steuerverwaltung, auf bisher völlig unbekannte Art durchleuchtet werden kann. Ich gehe davon aus, dass Missbräuche auffliegen und zu den wohlverdienten Sanktionen führen werden. Die Redlichen haben nichts zu befürchten.

Und was ist mit dem Verdienst der Banken in der ganzen Sache?

Ich kenne keine Bank, die auf Grund des Notstands Geld verdient, und ich kenne auch keine, die das anstrebt.

Der Staat funktioniert mit Notrecht. Kann das ein Zustand auf Dauer sein?

Auf gar keinen Fall. Mit der Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit muss sogar umgehend begonnen werden. Gewisse Massnahmen stehen rechtlich auf dünnem Eis. Ist die Krise einmal vorbei, muss vor allem die Freiheit vollständig wiederhergestellt sein.