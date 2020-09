Polizei erwischt 40 Lenker am Handy und 194 Lenkerinnen ohne Gurt

Die vergangene Woche über hat die Kantonspolizei Solothurn gemeinsam mit den Stadtpolizeien Solothurn und Grenchen auf Solothurner Strassen Spezialkontrollen durchgeführt. Ein besonderes Augenmerk legte sie dabei auf «das unerlaubte Telefonieren während der Fahrt» und das «Nichttragen der Sicherheitsgurte», heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Solothurn.

Bei den 769 kontrollierten Fahrzeugen wurden folgende Widerhandlungen festgestellt:

40 Lenkerinnen und Lenker mussten eine Ordnungsbusse bezahlen, weil sie während der Fahrt ohne Freisprechanlage telefoniert haben.

10 weitere Personen wurden angezeigt – wegen «unerlaubter Vornahme einer Verrichtung während der Fahrt». Dazu gehören das Herumdrücken am Navi oder SMS-Schreiben.

194 Fahrerinnen und Fahrer mussten eine Ordnungsbusse bezahlen, weil sie den Gurt nicht anhatten.

Die Polizei verzeichnete noch diverse weitere Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz – so wurden in 50 weiteren Fällen Anzeigen erstattet oder Bussen erteilt.

Kein Handy am Steuer: Europaweite Aktionswoche

Das Augenmerk auf das unerlaubte Telefonieren oder SMS-Schreiben während der Fahrt hängt mit der europaweit koordinierten Aktionswoche «Focus on the Road» zusammen. Dahinter steckt die Vereinigung Roadpol. Dabei handelt es sich laut Kantonspolizei um ein Netzwerk europäischer Verkehrspolizeien, «deren Ziel es ist, die Zahl der Todesopfer und Schwerverletzten zu verringern». Die Vereinigung würde europaweit jeweils Spezialkontrollen – wie diese – organisieren, an denen sich dann die verschiedenen Länder, und im Fall der Schweiz die Kantone, beteiligen können.

