Pirmin Bischof (CVP) freut sich vor allem für Familie «Jetzt können wir alle zusammen in die Ferien»

Mit 42'234 Stimmen schaffte Pirmin Bischof (CVP) bereits im 1. Wahlgang das absolute Mehr von 39'651. Bereits 2015 wurde Pirmin Bischof im ersten Wahlgang in den Ständerat gewählt. Der Stadtsolothurner freut sich enorm über die Wiederwahl. Es sei auch eine Überraschung. «Ich freue mich vor allem für die Familie. Jetzt haben wir die Möglichkeit, alle zusammen in die Ferien zu fahren.»

Die anderen Kandidaten gehen derweil in den 2. Wahlgang. Felix Wettstein (Grüne) hat sich bereits am Sonntag aus dem Rennen gezogen. Was die anderen Kandidaten tun werden, entscheidet sich noch.

Bischof dankt dem Stimmvolk für die Unterstützung. «Ich mache meinen Job im Ständerat sehr gerne.»

Schlaflose Nächte wegen der Wahlen habe er nicht gehabt. «Ich wäre höchstens wegen der Kinder nachts wach.» (ldu)