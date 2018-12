Es ist ein Jahr her, da stand Regierungsrat Roland Fürst in den Werkhallen des Bellacher Busbauers Hess und brachte eine gute Nachricht mit. Eine Nachricht, die die Teilnehmer des dort stattfindenden CVP-Wirtschaftsapéros begeistert aufgenommen haben: Der Kanton Solothurn wolle in einem Pilotprojekt eine Elektrobus-Linie testen, verkündete Fürst. Mit Bussen, wie sie auch das Familienunternehmen Hess in seiner Produktepalette hat. Elektrobusse, die die Zukunft des öffentlichen Nahverkehrs prägen sollen.

Dem Ziel «näher gekommen»

In der Schublade verschwunden ist das Projekt allerdings nicht, wie Ludwig Dünbier, Abteilungsleiter öffentlicher Verkehr beim Kanton, versichert. «Wir sind dran und gehen davon aus, dass das Projekt kommt. Es ist nur nicht ganz so einfach wie wir uns dies vorgestellt haben.» Man sei der Lösung aber «näher gekommen», so Dünbier.



Eine Linie schien für das Pilotprojekt bereits ausgewählt zu sein. Favorisiert worden war die Linie 1 des Busbetriebes Solothurn und Umgebung (BSU). Sie führt von Recherswil nach Oberdorf und weist eine grosse Steigung auf. Doch dann ergab sich ein Problem: An den Endhaltestellen muss der Bus aufgeladen werden, was Zeit benötigt. Doch die Linie hat bereits heute oft Verspätungen. Würde nun an den Endpunkten noch Zeit zum Laden benötigt, könnte sich dies weiter negativ auswirken. «Bei der Linie 1 war die Zeit an der Endstation sehr knapp», sagt denn auch Ludwig Dünbier. Nun ist offenbar die Linie 4 vom Sportzentrum Zuchwil nach Rüttenen in den Fokus der Planer gerückt.

Erfahrungen gewinnen

Als «relativ weit fortgeschritten» bezeichnet auch Ulrich Bucher, Verwaltungsratspräsident des Busbetriebes Solothurn und Umgebung (BSU), das Projekt. Er geht davon aus, dass «in absehbarer Zeit» die Vorlage für den Kantonsrat reif sein könnte; möglicherweise bereits im nächsten Halbjahr.



«Für uns ist wichtig, genau festzustellen, wo ein Einsatz möglich ist und wo nicht», erklärt Bucher. Herausfinden will man mittels des Pilotprojektes, wie sich die Elektrobusse im Alltag bewähren und wie gut das System funktioniert. Interessiert ist man auch Details zum Energieverbrauch und zur Batterie. «Man vergisst, dass ein grosser Teil der Energie für Nebenaggregate verwendet wird», so Bucher. Denn die Passagiere wollen weder auf die Klimaanlage noch auf die Heizung verzichten. Motorenabwärme aber könne man anders als beim Diesel nicht verwenden. Der BSU verpflichte sich, so Bucher, dass die Daten aus dem Versuchsprojekt auch für andere Betriebe zur Verfügung gestellt werden.