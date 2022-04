Pilotphase Die Beratungsstelle Gewalt des Kantons Solothurn hat sich bewährt Die Beratungsstelle Gewalt ist im Kanton Solothurn erfolgreich gestartet. Der Regierungsrat hat den Schlussbericht über die Pilotphase zur Kenntnis genommen. Das Angebot sei notwendig, die Nachfrage entsprechend hoch und konstant.

Gewalt an einer Schule (Symbolbild). Uwe Umstatter / imageBROKER RF

Seit Oktober 2019 gibt es im Kanton Solothurn die Beratungsstelle Gewalt. Sie berät Personen, die Gewalt ausgeübt haben oder befürchten, diese nächstens anzuwenden. «Der Pilotbetrieb der Beratungsstelle konnte erfolgreich abgeschlossen werden», teilt der Kanton Solothurn am Dienstag mit. Der Regierungsrat habe den entsprechenden Schlussbericht zur Kenntnis genommen.

Die Beratungsstelle Die Beratungsstelle Gewalt ist ein Angebot des Departements des Innern des Kantons Solothurn. Ziel der Beratungen ist es, präventiv darauf hinzuwirken, dass keine Gewalttaten verübt werden und erneute Taten zu verhindern. Die Beratungen sind für alle Personen offen, unabhängig von ihrem Geschlecht, Alter oder Aufenthaltsstatus. Die Anmeldung erfolgt durch die Personen selbst, durch Behörden oder durch Institutionen. Die Beratungsstelle Gewalt berät Männer wie auch Frauen zu unterschiedlichen Gewaltproblematiken. Die Beratungen sind kostenlos, freiwillig und vertraulich. Betroffene können sich telefonisch unter 032 627 29 92, per E-Mail (beratunggewalt@ddi.so.ch) oder via Onlineformular bei der Beratungsstelle Gewalt melden. Weitere Informationen sind auf der Website der Beratungsstelle Gewalt zu finden.

Die Nachfrage nach Gewaltberatungen ist gemäss Mitteilung in den ersten zwei Jahren seit dem Start konstant geblieben. Alleine im Jahr 2021 hat die Beratungsstelle Gewalt 50 neue Personen beraten. Der Grossteil davon (37 Personen) hat sich selbst bei der Beratungsstelle gemeldet. Der Rest wurde durch Behörden oder Institutionen angemeldet.

Im vergangenen Jahr war die jüngste Person 8, die älteste 70 Jahre alt. Insgesamt wurden im letzten Jahr 528 Beratungsgespräche geführt. Die Beratungsstelle habe eine wichtige Angebotslücke geschlossen, heisst es in der Mitteilung.

Was macht ein achtjähriges Kind bei der Beratungsstelle Gewalt? Man habe von Anfang an keine Altersbeschränkung vorgesehen, sagt Nicole Affolter, stellvertretende Leiterin Bewährungshilfe, auf Nachfrage. Das Team sei in der Lage, auch mit Kindern zu arbeiten. Auch wenn diese Arbeit natürlich etwas anders sei: «Grundsätzlich geht es darum, für die Kinder da zu sein, ihnen zuzuhören, sie ernst zu nehmen. Und dann über Verantwortung zu reden», sagt Affolter.

Massnahmen zur Prävention häuslicher Gewalt

Weiter genehmigte der Regierungsrat den Massnahmenplan 2022 zur Prävention häuslicher Gewalt. Die Angebote richten sich sowohl an Betroffene von Gewalt wie auch an Personen, die solche ausüben. Zudem sollen Kinder und Jugendliche darin unterstützt werden, ein gewaltfreies Leben führen zu können.

Neben der Umsetzung konkreter Massnahmen stehe die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure im Bereich der häuslichen Gewalt im Zentrum. Zu diesem Zweck wurde innerhalb des Amts für Gesellschaft und Soziales die Koordinationsstelle Häusliche Gewalt geschaffen. Sie unterstützt die Sozialregionen, die öffentlichen und privaten Anbieter von Beratungsangeboten, die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden, Staatsanwaltschaft und Gerichte in der gemeinsamen Bekämpfung von häuslicher Gewalt.

Die Umsetzung des Massnahmenplans wird vom Swisslos-Fonds des Kantons unterstützt.