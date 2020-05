Pflegefachleute üben für den Notfall-Einsatz in der Coronakrise – Kurse könnten Schule machen

Wie geht Reanimation noch einmal richtig? Selbst für gestandene Pflegefachfrauen gar keine so einfache Frage, wenn sie erst einmal Jahre oder gar Jahrzehnte vom Beruf weg waren. Musik gibt den richtigen Takt für die Herzdruckmassage vor: Queen, Another One Bites The Dust – man könnte von Galgenhumor sprechen. Das mit der Musik ist aber nicht zur Erheiterung gedacht. Auch seine jungen Studentinnen üben die korrekte Herzdruckmassage so, erklärt Daniel Hofer, Rektor der gesundheitlich-sozialen Berufsfachschule des BBZ Olten.

Immer und immer wieder, so geht der Rhythmus in Fleisch und Blut über. Jetzt üben in «seiner» Schule 20 (ehemalige) Pflegefachfrauen aus dem Reservepool, den der Kanton gebildet hat, um Personalengpässe in der Coronakrise überbrücken zu können.

Am Freitag nahm Gesundheitsdirektorin Susanne Schaffner einen Augenschein und zeigte sich begeistert vom Engagement der Teilnehmerinnen. Dass es einen weiteren Refresherkurs geben wird, steht bereits fest. Und sie sei «höchst motiviert», ein Modell zu finden, um den kurzen Auffrischungslehrgang zu einem umfassenden Wiedereinstiegskurs für den Pflegeberuf auszubauen, so Schaffner.