Es klingt wie ein Agentenkrimi: Ein peruanischer Polizeichef der Antidrogenbehörde, Deckname Carlos, wirbt in Rom und Paris zwei Exil-Peruaner an, um mit ihnen am 17. Mai 2016 die Schwester des Staatspräsidenten in deren Haus im solothurnischen Oberdorf zu überfallen. Das Opfer spähen sie zwei Tage zuvor aus. Sie wollen der Frau einen Koffer mit anderthalb bis zwei Millionen Euro Drogengeld stehlen.

Allerdings lässt sich vor Ort kein Geldkoffer finden. Nach Überzeugung von Staatsanwalt Raphael Stüdi gehört aber auch «Carlos» ins Reich der Fantasie. Gestern standen die beiden «Amateure» des Überfalls im Alter von 39 und 37 Jahren vor dem Amtsgericht Solothurn-Lebern. Sie waren einige Monate nach der Tat in Deutschland und Italien festgenommen worden.

Basierend auf den DNA-Spuren, die am Tatort sichergestellt wurden, waren nur sie an jenem Nachmittag ins Haus eingedrungen, wo sie die Hausherrin und deren erwachsene Tochter überwältigten und fesselten. Zur Einschüchterung verwendeten die Räuber eine schwarz lackierte Spielzeugpistole.

Nach vergeblicher Geldkoffersuche hätten die beiden mehrfach vorbestraften Täter einige hundert Franken Bargeld und eine Halskette im Wert von knapp 20 000 Franken mitgenommen. Dies, nachdem den Frauen die Flucht gelungen war und sie Nachbarn alarmiert hatten.