Für Passagiere von Zürich herkommend, gab es am Mittwochmittag in Solothurn kein Weiterkommen mehr. Aus der Gegenrichtung mussten die Züge vor Selzach gestoppt werden. Am Bahnhof wurden Verspätungen und Zugsausfälle angekündet.

Der Grund: Wegen eines Personenunfalls musste die Strecke Solothurn-Selzach gesperrt werden.

Die Züge R 76xx + R 78xx fallen zwischen Solothurn und Selzach aus.

Die Züge IC 5 5xx/ IC5 15xx fallen zwischen Solothurn und Biel/Bienne aus.

Reisenden von Olten nach Neuchâtel/ Genève empfehlen die SBB, via Bern zu reisen.

Reisende von Genève/ Lausanne/ Neuchâtel nach Solothurn/ Olten/ Aarau/ Zürich HB sollen via Bern fahren.

Reisende von Yverdon-les-Bains nach Zürich HB reisen via Freiburg/Fribourg + Bern.

Dauer der Einschränkung: bis voraussichtlich 15.30 Uhr.