Personalausfälle Die meisten öV-Betriebe im Kanton Solothurn können ihren Fahrplan aufrechterhalten – Notfallpläne werden aber geschmiedet Omikron führt zu rekordhohen Ansteckungszahlen. Der Busbetrieb Solothurn und Umgebung muss deshalb den Fahrplan ausdünnen, weil zu viel Personal ausfällt. Bei anderen öV-Anbietern im Kanton Solothurn ist die Lage noch nicht so dramatisch.

Der BSU muss den Fahrplan ab nächster Woche ausdünnen. Wolfgang Wagmann

Wegen der rekordhohen Ansteckungszahlen und der damit verbundenen Isolation und Quarantäne: Bis zu 15 Prozent der Belegschaft könnten den Betrieben in der Schweiz aufs Mal fehlen, hatte der Bund gewarnt.

Beim Busbetrieb Solothurn und Umgebung (BSU) ist dieses Szenario bereits eingetroffen. 15 bis 20 Prozent des Fahrpersonals fallen aktuell aus, hauptsächlich weil sie in Isolation oder Quarantäne sind. Der Fahrplan wird deshalb ausgedünnt, wie diese Woche bekannt wurde.

In Grenchen hingegen fiel bisher kaum Personal aus. COOLPIX

Ganz anders die Situation in Grenchen: Beim Busbetrieb Grenchen und Umgebung fällt aktuell nur ein einziger Mitarbeitender im Linienbetrieb aus, sagt Geschäftsleiter Hans-Rudolf Zumstein. Ein weiterer bei den Fahrerinnen und Fahrern der Schulbusse. Entsprechend muss der Fahrplan auch nicht angepasst werden. «Wir haben wohl einfach Glück», sagt Zumstein. Falls nötig, könne er nächste Woche sogar Fahrer nach Solothurn ausleihen, um dort auszuhelfen.

Keine Einschränkungen in Olten – Notfallplan wäre aber bereit

Auch in Olten, beim Busbetrieb Olten Gösgen Gäu, musste der Fahrplan bisher nicht angepasst werden, wie Direktor Toni von Arx sagt. Zwar seien in den vergangenen Tagen jeweils ein bis zwei Mitarbeitende wegen Corona ausgefallen. Aktuell fehlen elf Mitarbeitende, fünf wegen Isolation und Quarantäne, sechs aus anderen Gründen.

In Olten hat man Notfallpläne vorbereitet. Patrick Luethy

Doch so lange nicht noch mehr pro Tag ausfallen würden, seine keine Massnahmen nötig, sagt von Arx. Der Busbetrieb Olten Gösgen Gäu beschäftigt rund 130 Mitarbeitende im Fahrdienst.

Die aktuellen Ausfälle könnten durch Mehrarbeit der Mitarbeitenden, im gesetzlichen Rahmen, aufgefangen werden. Gleichzeitig habe man aber auch Notfallpläne vorbereitet, sollte zu viel Personal aufs Mal ausfallen, oder die Welle mehrere Monate andauern. Davon gehe man aber nicht aus.

Bipperlisi aktuell nicht gefährdet

Ähnlich wie in Olten ist die Situation bei der Aare Seeland mobil. Bekannt ist sie vor allem fürs Bipperlisi, sie bietet aber auch Buskurse in Solothurn und im Wasseramt an.

Beim Bipperlisi drohen noch keine Einschränkungen. Hanspeter Bärtschi

Beim Fahrpersonal der Busse würden aktuell rund zehn Prozent der Mitarbeitenden ausfallen, mehrheitlich wegen Isolation und Quarantäne. Deswegen seien noch keine Einschränkungen des Angebots nötig, sagt die Kommunikationsverantwortliche, Romina Ryser. Bisher hätten die Ausfälle aufgefangen werden können. Aber:

«Die Situation ist unberechenbar und kann sich schnell verändern.»

Deshalb hätten Konzeptbesprechungen zur Fahrplanausdünnung stattgefunden.

Etwas entspannter ist die Situation beim Fahrpersonal fürs Bipperlisi: Dort seien aktuell keine Ausfälle bekannt. Doch auch in diesem Bereich sei die Situation unberechenbar.

Postauto hat Engpässe, aber nicht im Kanton Solothurn

Postauto bietet in den verschiedensten Kantonsteilen Kurse an. Auch dort sind aktuell keine Einschränkungen notwendig. Nur wenige Mitarbeitende würden ausfallen, wie Katharina Merkle, Mediensprecherin von Postauto, sagt.

Postauto hat zwar Personalengpässe zu beklagen, aber nicht im Kanton Solothurn. Bruno Kissling

Was man spüre: Dass die Spitäler Operationen verschieben mussten und nun offenbar teilweise nachholen würden. Denn nun würden vermehrt Mitarbeitende wegen Operationen ausfallen. Trotzdem kann der Fahrplan im Kanton Solothurn aufrechterhalten werden.

Schwieriger sei es in anderen Landesteilen, sagt Merkle. In der Westschweiz und im Tessin, insbesondere dort habe Postauto akute Personalengpässe. Es müsste Mitarbeitende aus den Ferien herbeigezogen werden, Ferien verschoben werden, Pensen aufgestockt. Und teilweise würden sich auch Mitarbeitende, die eigentlich im Büro arbeiten, hinters Steuer setzen.