Persönlich Stapelbar versus wunderbar Vom Leiden an den Früchten im Grossverteiler. Daniela Deck

Sie sind nicht zu beneiden, die Grossverteiler. Der Verkauf von Steinobst ist eine Gratwanderung. Reife Früchte vertragen es schlecht, wenn man sie anfasst, und verderben in Rekordzeit. Wer kauft schon matschige Aprikosen oder «aatätschte» Pflaumen?

Die Lösung? Pfirsiche und Co. werden unreif vom Baum gerissen, oft bevor der Fruchtstein zusammengewachsen ist. So verträgt das Obst nicht nur die Lagerung, sondern ist – eine heilige Kuh der Logistik – zugleich stapelbar. Nur lohnt es sich nicht, solche Früchte zu essen. Kämen die sauren Klumpen in Frankreich oder Spanien in den Handel, würde die erboste Kundschaft damit die Polizei bombardieren und womöglich jemanden verletzen.

In meiner Jugend erhob die Stapelbarkeit zuerst ihr hässliches Haupt. Da traf es die Erdbeeren. Inzwischen sind das blasse, knollenharte Früchtchen, bei denen das Bütschgi fester sitzt als dritte Zähne im Mund.

Als ich im Garten eines Specie-Rara-Fan in Solothurn dunkelrote Erdbeeren pflücken durfte, fühlte ich mich 35 Jahre jünger: Der Stiel löste sich samt dem Mark bis ins Herz der Beere und diese verschwand aus den roten Fingern blitzschnell im Mund. Nicht stapelbar, dafür wunderbar und – extra rar.