Persönlich Spam sei Dank Seit Wochen keine Millionen mehr angeboten bekommen, muss einen das beunruhigen? Wenigstens verhilft der Blick in den Spamordner zu einem gesünderen Leben. Urs Moser

Zwischen Schrottmails verstecken sich vielleicht Trouvaillen. Pascal Meier

Haben Sie in letzter Zeit mal einen Blick in Ihren Spamordner geworfen? Ich schon, und hiermit ergeht der Aufruf an die Leserinnen und Leser, dies auch zu tun und Rückmeldung zu erstatten.

Ich für meinen Teil war nämlich schwer irritiert und möchte nun eruieren, ob es sich um einen allgemeinen Trend handelt oder ob ich das persönlich nehmen muss: Seit Wochen kein astronomischer Hauptgewinn in einer bislang völlig unbekannten Lotterie. Kein philanthroper Milliardär, der mir einen beträchtlichen Teil seines Vermögens vermacht hätte. Kein Spross einer Despotenfamilie, der sich dafür erkenntlich zeigt, dass er sein Schwarzgeld auf meinem Konto in Sicherheit bringen kann.

Nichts, absolut nichts. Mein bescheidenes Vermögen hat sich um keinen einzigen Franken vermehrt. Im Ernst jetzt: Das ist doch nicht normal.

Nun ja, ich versuche das Beste daraus zu machen. Ein Hamburger Unternehmen bringt zusammen mit einer offenbar weltbekannten Influencerin einen neuen Schoko-Nuss-Aufstrich auf den Markt: mit ausschliesslich bio-zertifizierten Inhaltsstoffen, vegan, palmölfrei und ohne raffinierten Zucker. Wenn es schon mit den Millionen nichts wird, werde ich wohl vom limitierten Angebot Gebrauch machen und die Gelegenheit nutzen, ein besseres Leben zu beginnen.