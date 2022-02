Persönlich So ein Käse aber auch Aus Läden wird nichts so viel gestohlen wie Käse. International, in der Schweiz sieht es anders aus. Ob das an einer besonderen helvetischen Form der Diebstahlprävention liegt? Urs Moser Drucken Teilen

Objekt der Begierde: Erlesener Parmesankäse. fotolia

Also ich weiss nicht, wie es anderen geht, aber ich war verblüfft: Das britische Centre for Retail Research ging bei über 1000 Detailhandelsketten in 43 Ländern der Frage nach, welches Produkt besonders häufig aus Lebensmittelabteilungen gestohlen wird. Ergebnis: Käse. Rinderfilet, Entenleber, Champagner, Cognac oder Pralinés, das hätte ich mir jetzt auch gut vorstellen können. Aber Käse, wer klaut denn so was?

Doch der wissenschaftliche Befund ist eindeutig, Langfinger haben es hauptsächlich darauf abgesehen. Man geht davon aus, dass weltweit sage und schreibe vier Prozent der Käseproduktion geklaut werden. Besonders beliebt sind teure Parmesan-Sorten, es soll sogar einen florierenden Schwarzmarkt für geklauten Parmesan geben.

Wir in der Schweiz – dem Land des Käses – sind allerdings wieder mal ein Sonderfall. Bei der Migros jedenfalls heisst es, Fleisch und Elektronikgeräte würden am häufigsten gestohlen. Sind halt doch noch etwas teurer als Emmentaler und Tilsiter.

So bekommt nun auch der dämlichste Werbespruch seit Jahren endlich seinen Sinn – jedenfalls aus der Sicht des Ladendetektivs. Ist doch klar: Chli stinke muess es, das macht es Dieben schwerer.