Persönlich Vom (Un-)Sinn der automatischen Worterkennung: Knifflige Ortsnamen

Daniela Deck Hanspeter Bärtschi

Die Worterkennung in unseren Computerprogrammen und die automatischen Wortvorschläge sind eine gute Sache, aber bei den Ortsnamen hört der Nutzen auf – ausser man will nach Mariastein, wo der Algorithmus nahezu passend «Maria steht» vervollständigt. Die Mutter Jesu steht offenbar mit moderner Technologie auf vertrautem Fuss.

Deitingen hätte zwar wohl nichts dagegen Deities (Gottheiten) zu beherbergen und Grenchen «Great» als Synonym zu verwenden. Doch Bettlach würde es sich verbitten mit Bettlern in Zusammenhang gebracht zu werden. Ob in Dornach wirklich Dornröschen haust, darf bezweifelt werden. Das Thal würde es aufs Energischste ablehnen mit Thalidomid (seit Jahrzehnten verbotenes Schlafmittel) in Verbindung gebracht zu werden respektive Bellach mit Belladonna.

In Aetigkofen gibt es zwar Äpfel und in Biberist Biber, aber eben noch vieles mehr. Kriegstetten hat nichts mit Kriegstoten am Hut und ebenso wenig die Möglichkeit das Kriegsende herbeizuführen. Schnottwil ist für Schnorchler kein Mekka. Ob in Zuchwil mehr Zucht und Ordnung herrscht als anderswo, darf bezweifelt werden und nach Seewen gelangt man nicht auf dem Seeweg. Mein Preis für die gröbste Verirrung der künstlichen Intelligenz geht aber an Horriwil – Horrible.