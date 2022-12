Persönlich Es wurde und bleibt Licht Was unter Nachbarn so auffällt, wenn üblicherweise Büroschluss ist und man aus dem Fenster schaut. Urs Moser Drucken Teilen

Das Verwaltungsgebäude «Rosengarten» in Solothurn. Miguel Quintana/Jrm-Photoworks

Man spricht ja von den Medien als vierter Gewalt im Staat. Immer häufiger bekommen wir Journalisten nun aber zu hören, wir würden die uns zugedachte Wächterfunktion gar nicht mehr richtig wahrnehmen.

Dem ist zu widersprechen. Im Fall unserer Redaktion ist es nur so, dass wir diese Wächterfunktion mitunter tatsächlich bequem mit einem Blick aus dem Bürofenster erfüllen können. Das trifft jedenfalls in Bezug auf das Solothurner Bildungsdepartement zu, das in die unmittelbare Nachbarschaft gezogen ist.

Wir können nun also rapportieren: Das Staatspersonal scheint sich bis in die Abendstunden für uns Bürgerinnen und Bürger aufzuopfern, so lange wie im «Rosengarten» jeweils das Licht brennt.

Es könnte allerdings auch sein, dass tagtäglich nach Feierabend eine Putzkolonne im leeren Verwaltungsbau aufmarschiert. Das wäre hingegen – bei aller gebotenen Reinlichkeit – ein doch eher verschwenderischer Umgang mit Steuergeldern.

Möglich ist auch, theoretisch, dass man sich in der Verwaltung schlicht um die eigenen Stromsparappelle foutiert und das Licht einfach so und für niemanden brennen lässt. Das käme dann aber schon in die Nähe eines waschechten Skandals.

Sie sehen liebe Leserinnen und Leser: Wir bleiben dran.