Persönlich Der Unbekannte mit den Shorts Bei Eiseskälte und giftiger Bise in Shorts unterwegs. Das gibts. Und wer weiss: Manchmal ist alles ganz anders als man denkt. Urs Moser

Für manche auch ein Outfit im Winter. Peter Appius

Neulich war er wieder da. Bei gefühlt minus 20 Grad und eisiger Bise stand er in Shorts am Bahnhof. Alle anderen in dicken Daunenjacken, mit Schal, Kappe, Handschuhen und Winterstiefeln ausgerüstet. Er in kurzen Hosen und barfuss in Sneakers.

Was mag mit so jemandem los sein? Vielleicht ein seltener Gendefekt, der einen die Temperatur nicht spüren lässt? Hätte man den Mann ansprechen und vor Erfrierungen retten sollen? Oder doch nur so ein Angeber – selber schuld, wenn der sich den Tod holt, nur um unsereins als Weicheier dastehen zu lassen?

Wahrscheinlich, beruhigte ich mich selber. Und ich lasse mich von solchen Macho-Spielchen nicht provozieren. Im Gegenteil: zu Hause angekommen habe ich gleich zum Trotz die Heizung zum ersten Mal diese Saison wieder etwas aufgedreht. Mangellage ist ja nun doch nicht, soll sich einen abfrieren, wer will. Ich mag es warm, basta.

Doch dann schoss es mir plötzlich durch den Kopf: Was, wenn alles ganz anders ist, mit dem Typ vom Bahnhof? Wenn er früher genau so gedacht hat wie ich? Mir schwant Böses: Ich sehe uns beide schon nach der nächsten Nebenkostenabrechnung zusammen mit abgesägten Hosen auf dem Perron stehen.