Persönlich Der Mensch und sein Münz Sie sind wieder da und fragen nach «chli Münz». Arme Kerle, aber sie können halt trotzdem ziemlich nerven. Urs Moser

Bettler in Solothurn beim Bieltor, gestellte Aufnahme. Oliver Menge

Als es so richtig losging mit der Pandemie, habe ich an dieser Stelle einmal über mein zwiespältiges Verhältnis zu den Typen berichtet, die uns an jeder Ecke auflauern und «chli Münz» verlangen.

Dass sie mich offen gestanden immer etwas genervt haben und ich mein «Münz» meist trotzig für mich behielt. Dass sie mir nun aber doch leid taten und ich mich fragte, wo die armen Kerle wohl abgeblieben sind und wie sie im Lockdown zu «chli Münz» kamen: Wo doch alle nur noch kontaktlos zahlten und kaum mehr «Münz» mit sich trugen – und das Gebot des social distancing eine Geldübergabe aber auch schwierig gemacht hätte.

Ich versprach: Wenn wir uns dereinst wieder sehen, werde auch ich «chli Münz» für euch haben. Nun, die Typen sind wieder da, immer und überall. Und ich habe mein Versprechen nicht wirklich gebrochen, am Anfang nicht. Aber inzwischen, ich gebe es zu, nervt die Bettelei schon wieder und ich behalte mein «Münz» auch wieder immer öfter trotzig im eigenen Sack.

Die Moral von der Geschichte? Es gibt keine. Nur die Feststellung, dass Corona manches verändert haben mag, aber aus uns keine anderen Menschen gemacht hat. Und das gibt nicht gerade zu Optimismus Anlass.