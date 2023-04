Persönlich Debatte um Oben-ohne-Badis: Liebe Männer, hier reden die Falschen! Lena Thommen Drucken Teilen

11. Juli 1987: Frauen wie Männer oben ohne in der Badi. Bild: Str / KEYSTONE

Okay, liebe Männer. Ihr habt es nicht verstanden. Tut mir leid, aber bei diesem Thema geht es einfach nicht um euch.

Meine Generation verlangt viel, spricht laut aus, was uns an alten Rollenbildern nicht mehr passt. Der Zeitgeist ist im ständigen Wandel, immer mehr Frauen kommen zu Wort und fordern Emanzipation. Und ja, manchmal beginnt es in der Badi. Die Kommentare zu der Debatte, ob sich Frauen bald oben ohne in Badis bewegen können, sind oft sexistisch, ja, vielleicht sogar ängstlich. Aber wieso denn, Männer, wovor habt ihr Angst?

Seit Jahrzehnten seid ihr oben ohne unterwegs - eure Nippel werden nicht zensiert. Wieso sollte das Frauen nicht auch zustehen? Mancher würde sich über den Anblick nackter Brüste freuen, anderer findet, schwerkraft-bedingt würde ein Oberteil schon Sinn machen.

Ihr habt Angst, am Schluss wegen sexueller Belästigung eine Anklage am Hals zu haben. Ihr werdet dann angeklagt, wenn eine Grenze überschritten wird. Wenn ihr euch nicht beherrschen könnt, sind nicht unsere Brüste, ob operiert, natürlich, jung oder alt schuld. Weibliche Brüste werden sexualisiert, das weiss ich, und doch finde ich nicht, dass das irgendeine Begründung für irgendwas sein kann.

Liebe Männer, wenn ihr schon so im Alten verharrt, dann zieht euch doch wieder einen Badeanzug an; dann können wir gerne wieder reden. Oder badet mal ganz nackt, das ist nämlich sehr schön.