«Oh, Mann, nicht schon wieder!», höre ich die frustrierten Rufe aus dem Zimmer meines 9-jährigen Bruders. Wütend wirft er seine Legos durch den Raum. Die mühsam aufgebaute Konstruktion ist einmal mehr in sich zusammengebrochen.

Um so ein Haus zu bauen, fehlte es meinem Bruder und mir an Geschick und vielleicht auch ein bisschen an Teamwork. Symbolbild: Manuela Jans-Koch

Es ist Sonntag, und ich bin wieder einmal zu Besuch bei meiner Familie. Während unsere Mutter kocht, setzte ich mich zu meinem Bruder auf den Teppich. Ich schmunzle ein bisschen, früher hätte mich das auch rasend gemacht.

«Willst du auch?» Er hält mir das farbige Plastik entgegen. Sicher, sage ich. Ich beginne ein Haus zu bauen. Gar nicht so einfach. Immer wieder beginne ich neu, überlege mir, wie das Haus am besten stehen kann. Ich stelle mich nicht sehr geschickt an. Es nervt auch schon ein bisschen.

Mein Bruder sieht mich von der Seite an. «Mach doch so, dann ist es stabiler.» Er legt gleich selber Hand an. Gemeinsam bauen wir weiter – für ihn wird es ein Feuerwehrhaus, ich hatte eher an einen Bauernhof gedacht.

Das Haus wird immer höher und die fortlaufend komplexen Ideen meines Bruders sprengen meine einfachen Fähigkeiten, ein Lego-Haus zu bauen.

Dann bricht mir ein Teil des Daches ab. Der Blick meines Bruders ist scharf wie eine Klinge. «Sorry», flüstere ich. Er seufzt. Wir lassen die Lego-Steine Lego-Steine sein. «Komm, wir spielen lieber Uno», sagt ich und hole das Kartenspiel aus dem Schrank. Da gewinne nämlich immer ich.