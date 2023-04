Immer professioneller 40 Prozent Zuwachs: Trotzdem ist ein Airbnb-Verbot im Kanton Solothurn kein Thema – anders als in Luzern Luzern hat ein faktisches Airbnb-Verbot beschlossen. Wie ist die Situation im Kanton Solothurn? Die Daten zeigen: Die Zahl der Angebote ist seit 2019 stark gewachsen. So reagieren Tourismusvertreter und Hoteliers.

Welche Rolle spielt Airbnb im Kanton Solothurn? Bild: Benjamin Manser

Airbnb boomt. Corona hat zwar das Wachstum kurz ausgebremst, aber wie Daten des Analyse-Tools AirDNA zeigen, ist das Angebot schon wieder grösser als vor der Pandemie. Wurden im Kanton Solothurn im Januar 2019 300 Angebote registriert, so waren es heuer im Januar 425. Ein Zuwachs von über 40 Prozent – und damit klar über dem Landesschnitt. Schweizweit wurden im Januar 2019 35’600 Zimmer, Wohnungen und Häuser angeboten, vier Jahre später waren es 39’600 (+11,24 Prozent).

Jürgen Hofer, Direktor von Region Solothurn Tourismus. Bild: Hanspeter Bärtschi

Interessant dabei ist, dass das Angebot schon 2022 wieder deutlich über dem Vor-Corona-Niveau lag. Und dass das Wachstum 2023 ungebremst weitergeht. Trotz dieses Booms bleiben die Vertreter von Tourismus und Hotellerie entspannt. «Die Entwicklung bei uns ist nicht vergleichbar mit touristischen Hochburgen wie Amsterdam oder Barcelona», sagt etwa Jürgen Hofer, Direktor von Region Solothurn Tourismus.

Sie ist auch deutlich entspannter als in den touristischen Hotspots der Schweiz. So hat Genf schon 2018 reagiert, weil das wachsende Airbnb-Angebot zu einem konstanten Mangel an Wohnungen für die Bevölkerung geführt hat. Nur während 90 Tagen pro Jahr dürfen Wohnungen seither kurzfristig vermietet werden, ist dies öfter der Fall, muss eine Nutzungsänderung beantragt werden.

Ungleich lange Spiesse für Hoteliers und Airbnb-Anbieter

Auch Interlaken hat ein Jahr später reagiert. Seither gibt es auch für Airbnb-Gäste eine Meldepflicht (wegen der Kurtaxen) und Zweitwohnungen in Wohnzonen dürfen nur ab drei Nächten vermietet werden. Auch Bern hat Anfang 2022 eine Lex Airbnb angenommen. Seither dürfen nicht mehr sämtliche Stockwerke in der Altstadt als Ferienwohnungen oder Business-Apartments vermietet werden.

Roland Furrer präsentiert das Self-Check-in-System beim Hotel Bären in Solothurn. Bild: Hanspeter Bärtschi

Von der Verdrängung der Wohnbevölkerung durch Airbnb-Angebote kann in Kanton Solothurn keine Rede sein. Sozialpolitisch hat die Thematik kein Sprengpotenzial, das sagt auch Roland Furrer, Hotelbetreiber in der Stadt Solothurn (Hotel an der Aare und Hotel Bären) und einziger Solothurner Vertreter bei Hotellerie Bern Mittelland, dem regionalen Branchenverband der Hoteliers. Was ihn aber manchmal stört, ist die Tatsache, dass Hotels und Airbnb-Anbieter ungleich behandelt werden.

Was er damit meint: Wer im Kanton Solothurn ein Hotel führen will, müsse eine Gastwirtschaftsprüfung ablegen. Von einem Airbnb-Anbieter wird das nicht verlangt. Auch hätten Hoteliers baurechtlich andere Auflagen als Airbnb-Anbieter. Furrer: «Wir haben einfach nicht gleich lange Spiesse.» Wirklich aus der Ruhe bringt ihn das nicht. «Solange es nicht zu viele Airbnb-Wohnungen gibt, habe ich da ein entspanntes Verhältnis.»

Ein kleines Beispiel zur Illustration der Airbnb-Lage im Kanton: Allein die Stadt Basel weist mit 931 Airbnb-Angeboten im Januar dieses Jahres doppelt so viele Angebote aus, wie sie im ganzen Kanton Solothurn zu finden sind. Und in Zürich sind es mit 1567 fast viermal so viel.

Wenn sich die klassische Hotellerie weiterentwickelt und Airbnb nutzt

Was beim Studium der Daten von AirDNA auffällt, ist die Entwicklung der Airbnb-Angebote. Während Anbieter von privaten Räumen innerhalb einer grösseren Wohnung während Corona eine klar ersichtliche Einbusse erlebten, ist diese Delle bei Wohnungen, die als ganze Einheit angeboten werden, nicht feststellbar. In den letzten vier Jahren hat sich die Zahl der Angebote in diesem Bereich gut und gern verdoppelt.

Dass Furrer die Airbnb-Entwicklung entspannt sieht, liegt auch daran, dass er nicht nur die Zimmer im Hotel Bären auf der Plattform anbietet. Seit Herbst 2019 hat er auch Apartments auf Airbnb ausgeschrieben. Wenn auch sehr selten. Er hat ein zuvor nicht als Wohnhaus genutztes Gebäude in der Altstadt Solothurns so umgebaut, dass nun vier kleine, möblierte Wohnungen darin situiert sind. Furrer spricht von «Serviced Apartments», weil neben der Möblierung auch Dienstleistungen wie die Reinigung inbegriffen sind.

Das Angebot ist explizit an Expats gerichtet. An Spezialistinnen und Spezialisten, die für ein paar Monate für ein internationales Unternehmen wie beispielsweise Biogen in Luterbach tätig sind. Sie kommen mit befristeten Verträgen, die dann nach Bedarf für ein paar Monate verlängert werden. «Sie sind froh, wenn sie kurzfristig kommen und gehen können und sich nicht noch um Dinge wie Strom, Wasser oder Internet kümmern müssen – das hat Vorteile für beide Seiten», sagt Furrer.

Screenshot einer von AirDNA generierten Karte mit sämtlichen Airbnb-Angeboten im Kanton. Bild: zvg

Durchschnittspreis der Airbnb-Angebote im Kanton um einen Viertel höher

Wegen der Kurzfristigkeit gilt er auch nicht als Vermieter, sondern als Beherberger und ist damit einer der professionellen Anbieter, die ihr Angebot auf verschiedenen Plattformen – wie erwähnt auch auf Airbnb – anbieten. Je nach Grösse der Wohnung variiert der Preis. Während Studios schon ab 1500 Franken zu haben sind, kosten grössere Wohnungen gerne auch mal 3000 Franken und mehr.

Es dürfte auch an dieser Professionalisierung des Angebotes liegen, dass der Durchschnittspreis der gebuchten Zimmer und Wohnungen von unter 80 auf fast 100 Franken pro Nacht zugenommen hat. Eine Steigerung um rund 25 Prozent.

Eine Professionalisierung bemerkt auch Christoph Siegrist, Präsident des Tourismusvereins Jurasonnenseite. Und zwar in Grenchen. «Es gibt jetzt auch bei uns ganze Häuser mit zahlreichen Wohnungen, die alle temporär vermietet werden», sagt Siegrist. Nicht nur über Airbnb, sondern auch direkt über die eigenen Websites und über andere Plattformen.

Das ändert nichts daran, dass man diesen Trend nicht nur in den touristischen Hotspots beobachte, «sondern auch bei uns. Grund dafür ist die hohe wirtschaftliche Dynamik in der Region», so der Tourismusexperte. So komme denn auch die Nachfrage bei den Airbnb-Angeboten vor allem von Geschäftsreisenden und weniger von Freizeittouristen.

Grenchen: Drei neue Gebäude voller Serviced Apartments

Das vermutlich neuste Angebot stammt von Roman Lengwiler. Er ist Geschäftsführer von Mooi Apartments und Grenchen ist der zweite Standort, an dem er seit letztem Sommer Serviced Apartments anbietet (nach Schlieren im Kanton Zürich). Hier wie dort kostet das Basic-Angebot, eine rund 25 Quadratmeter grosse Einzimmerwohnung, 1899 Franken. Das Residence-Angebot, rund 60 Quadratmeter, abgetrenntes Schlafzimmer, geräumige Stube, Balkon, kostet 2999 Franken. Das ist die billigste Variante, wenn man die Wohnung für mindestens einen Monat bucht. Je kürzer der Aufenthalt, desto teurer der Preis pro Nacht.

Die drei Gebäude stehen unweit des Bahnhofs Grenchen Süd, insgesamt 29 Wohnungen, komplett ausgestattet mit allem, was man im Alltag braucht, «vom Kaffeelöffel über Frotteewäsche bis hin zu Highspeed-WLAN», wie Lengwiler auf der Homepage schreibt, denn Fragen zu seinem Angebot will er keine beantworten.

Aber das Geschäft scheint zu funktionieren. Noch in diesem Jahr sollen in St. Gallen und Biel ähnliche Angebote in Betrieb genommen werden. Alles bei Mooi Apartments läuft hoch digitalisiert ab – nicht nur die Buchung. Das Check-in wird entweder über die Self-Check-in-Station oder vorgängig über die App gemacht. Auch die Waschmaschinen können via App reserviert werden.

Noch vor zehn Jahren habe es in Grenchen höchstens zwei, drei Angebote gegeben auf Airbnb. Heute sind es sicher um die 40, wie Siegrist schätzt. So genau weiss er das nicht, es ist das, was er nach kurzer Suche auf der Homepage von Airbnb findet. Der Datenlieferant AirDNA weist für Grenchen im Januar 2023 52 Angebote aus – und damit deutlich mehr als für Olten (12 Angebote).

Tourismus-Föderalismus am Beispiel der Kurtaxe

Zwar gibt es eine kantonale Meldepflicht für Anbieter von Beherbergungsmöglichkeiten (auch Airbnb), aber Grenchen, Lengnau und Bettlach, die drei Gemeinden, die sich zum Tourismusverein Jurasonnenseite zusammengeschlossen haben, erheben noch keine Kurtaxe auf Airbnb-Übernachtungen.

Aber das soll sich ändern, wenn es nach dem Präsidenten des Tourismusvereins Jurasonnenseite und seinen Mitstreitern geht. Ob sich dann auch alle melden, steht auf einem anderen Blatt. Stefan Ulrich, Geschäftsführer von Region Olten Tourismus, etwa sagt: «Es ist gesetzlich vorgeschrieben, aber auch bei uns sind längst nicht alle registriert.» Die Behörden würden regelmässig Kontrollen machen und dann nicht registrierte Anbieter kontaktieren. Oder diese werden von Dritten gemeldet und dann darauf hingewiesen, dass sie Taxen bezahlen müssen.

In Olten sprechen sie von einer Citytaxe. Sie beträgt pro Nacht und Airbnb-Gast 2 Franken. Und weil es keine kantonale Regelung gibt, wird die Taxe, die im Volksmund gemeinhin als Kurtaxe bekannt ist, einerseits bisher nur in vier Gemeinden erhoben (Olten, Solothurn, Grenchen und Egerkingen), andererseits trägt sie fast überall einen anderen Namen. Citytaxe in Olten, Tourismustaxe in Egerkingen, Kurtaxe in Solothurn und Übernachtungstaxe in Grenchen.

Ganz zum Schluss noch dies: Während die Zahl der angebotenen Übernachtungsmöglichkeiten in den letzten Jahren vielerorts stark angestiegen ist, sind die besten Buchungswerte aus dem Jahr 2019 noch immer unerreicht. So verzeichnete AirDNA im September 2019 4359 Buchungen, während der Spitzenwert 2022 vom Juli datiert und 4149 betrug.

Wo steht der Solothurner Tourismus ein Jahr nach Ende der Corona-Beschränkungen?

150’000 Logiernächte verzeichnete die Stadt Solothurn 2022 – und damit mehr als 2019, also im Jahr vor Corona. «Es ist schon so, wir haben uns sehr gut gehalten», sagt Tourismus-Direktor Jürgen Hofer, «aber bei den Hotellogiernächten reicht es noch nicht, wir haben schliesslich auch zwei Hotels weniger als 2019». Insgesamt verzeichnete die Stadt Solothurn im Jahr vor Corona 105’000 Hotellogiernächte, im vergangenen Jahr waren es 93’000.

Dass man bei den Logiernächten insgesamt über 2019 liegt, hat vor allem mit dem Campingplatz zu tun, der 2021 und 2022 Rekorde schrieb und mehr als 50 Prozent zulegte, wie Hofer sagt. Was auch berücksichtigt werden muss: Die Corona-Restriktionen wurden erst im März 2022 aufgehoben. Entsprechend waren die Zahlen in diesem Jahr noch deutlich unter jenen der Frühjahre 2019 und 2020 (der Shutdown wurde am 16. März 2020 verhängt).

Die Stadt Solothurn als Aushängeschild des Kantons

Stefan Ulrich, Geschäftsführer Region Olten Tourismus. Bild: Bruno Kissling

Hotelier Roland Furrer selbst zieht auch ein durchzogenes Fazit. «Mit dem ‹Bären› sind wir noch unter dem Niveau von 2019, mit dem Hotel an der Aare drüber», sagt er. Beim Apartment-Geschäft sei es schwierig, ein Fazit zu ziehen, da man damit erst im Herbst vor Corona angefangen habe. Zwar sei hin und wieder ein Apartment freigestanden, aber da Furrer vor allem auf Langzeitgäste setzt, hielten sich die Leerzeiten in Grenzen.

Aber wie sieht es in den anderen Solothurner Städten aus? Schliesslich ist die «Stadt Solothurn das Aushängeschild des Kantons», wie es Stefan Ulrich, der nicht nur Geschäftsführer von Region Olten Tourismus ist, sondern auch Geschäftsstellenleiter der kantonalen Tourismusorganisation Kanton Solothurn Tourismus.

Nun, auch Olten ist noch nicht ganz auf Vor-Corona-Niveau. Letztes Jahr verzeichnete die Stadt insgesamt rund 73’000 Hotellogiernächte, 2019 waren es noch 76’500.

Grenchen dagegen verzeichnete 2022 rund 20 Prozent mehr Gäste als noch 2019. Die Hotellogiernächte sind denn auch von 15’000 auf über 18’000 angestiegen.

Die grösste Gruppe ausländischer Touristen? Die Deutschen!

Am schnellsten seien nach der Öffnung 2022 die Freizeitreisenden wieder gekommen, so Ulrich, dann die Geschäftsreisenden und die internationalen Gäste – irgendwann ab Mai, Juni. Ulrich: «Als sich alles zu überlappen begann, zeichnete sich bereits ab, dass Februar und März 2023 ausserordentlich stark werden.» Auch wenn es in Solothurn verhältnismässig wenige internationale Gäste habe.