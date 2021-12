Pandemiebekämpfung «National einheitliche Massnahmen sind unabdingbar»: Der Solothurner Regierungsrat spricht sich für umfassende 2G-Regel aus Der Regierungsrat erachtet eine 2G-Regel als dringend notwendig, damit die Überlastung der Spitäler und Betriebsschliessungen verhindert werden könne. Auch den weiteren vom Bundesrat vorgeschlagenen Massnahmen steht die Kantonsregierung positiv gegenüber.

Die Solothurner Regierung begrüsst die vorgeschlagenen Verschärfungen des Bundesrats. Anthony Anex / KEYSTONE

Der Bundesrat hat am 10. Dezember aufgrund der Corona-Situation weitergehende Massnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie in eine Konsultation gegeben. Diese waren am Dienstagmorgen Thema in der Sitzung des Solothurner Regierungsrats.

Dessen Antworten gehen nun zurück an den Bundesrat, der wiederum auf Basis der Rückmeldungen aus den Kantonen entscheidet.

Die Solothurner Regierung erachtet es «als unabdingbar, dass seitens des Bundes umgehend national einheitliche Massnahmen ergriffen werden.» Es gelte, die drohende Überlastung der Spitäler zu verhindern. Daher unterstützt der Regierungsrat die vorgeschlagene umfassende 2G-Regel, wie er in einer Mitteilung schreibt.

Diese sieht vor, dass künftig in Innenräumen, in welchen aktuell die 3G-Regel gilt, der Zugang auf geimpfte oder genesene Personen beschränkt wird sowie Masken- und Sitzpflicht gelten.

Damit werde das epidemiologische Risiko reduziert, heisst es weiter: Bei Geimpften und Genesenen sei der Verlauf der Infektion in aller Regel nicht schwer und eine Hospitalisierung selten erforderlich. Zudem könne das Risiko, dass sich nicht immunisierte Personen mit Covid-19 infizieren, reduziert werden.

Genesen oder geimpft plus getestet

Auch die 2G-plus-Regel für Bereiche ohne Möglichkeit einer Masken- und Sitzpflicht erachtet die Solothurner Regierung als sinnvoll. Diese Massnahmen seien gegenüber der Variante «Teilschliessung» zu bevorzugen. Der Regierungsrat hält fest:

Sollte sich die epidemiologische Lage weiter verschlechtern – insbesondere wegen der Omikron-Variante – werden Schliessungen von gewissen Betrieben ins Auge gefasst werden müssen.

Die weiteren vom Bundesrat vorgeschlagenen Massnahmen begrüsst der Regierungsrat mehrheitlich. Sowohl mit der Einführung einer Home-Office-Pflicht wie auch mit der Einschränkung von nicht immunisierten Personen für private Treffen im Innenbereich ist er einverstanden.

Ebenso unterstützt die Kantonsregierung eine obligatorische bundesrechtliche Maskenpflicht ab der Primarschule, sofern die entsprechende Altersgrenze auch im öffentlichen Raum (beispielsweise im öffentlichen Verkehr) sowie im Freizeitbereich angepasst wird. Im Kanton Solothurn gilt seit dem 9. Dezember eine Maskenpflicht ab der 5. Klasse der Volksschule.

Testregime beibehalten

Demgegenüber steht der Regierungsrat einer Lockerung des Testregimes bei der Einreise in die Schweiz kritisch gegenüber. «Das aktuell geltende Testregime sollte beibehalten werden, um die Einschleppung und somit auch die Ausbreitung der Omikron-Variante zu verhindern beziehungsweise zu verzögern.»

Impfquote von 68,5 Prozent Bis am 12. Dezember haben gemäss Kanton 190’122 Personen ab 12 Jahren eine erste Impfung erhalten. Das entspricht einer Impfquote von 68,5 Prozent. Im Kanton Solothurn wurden bislang 31’492 Boosterimpfungen durchgeführt, dies entspricht einer Quote von 11,4 Prozent.

Im Weiteren sei die Auffrischimpfung eine wirksame Massnahme. Der Regierungsrat ruft in seiner Mitteilung deshalb die Bevölkerung dazu auf, sich nach Ablauf der 6 Monate seit der letzten Impfung umgehend für eine Boosterimpfung anzumelden.