Pandemie Nun lockert auch der Kanton Solothurn: Die Maskenpflicht für Primarschulkinder wird abgeschafft Nachdem der Bundesrat Massnahmen gelockert hat, zieht nun der Kanton Solothurn nach. Ab nächster Woche müssen Kinder an den Primarschulen keine Masken mehr tragen. An der Oberstufe hingegen bleiben die Masken bestehen.

Ab dem 7. Februar tragen Solothurner Primarschulkinder keine Masken mehr. Ennio Leanza/Keystone

Der Kanton Solothurn folgt dem Bundesrat. Nachdem dieser bereits die Quarantäne und Homeoffice-Pflicht abgeschafft und das Ende sämtlicher Massnahmen in Aussicht gestellt hatte, lockert der Kanton nun einige kantonale Massnahmen.

Konkret ist die Maskenpflicht für Primarschulkinder ab Montag, 7. Februar, Geschichte. Das ist nur für Kinder der Fall: Für die Lehrpersonen und andere Erwachsene gilt sie weiterhin. Kommende Woche beginnen allerdings sowieso die Sportferien in den meisten Schulen im Kanton. Diese Schulen starten also einfach nach den Ferien ohne Masken.

An der Oberstufe (ab der 7. Klasse) bleibt die Maskenpflicht hingegen bestehen. Auch hier orientiert sich der Kanton am Bund. Denn: Auch am Arbeitsplatz sowie im ÖV für Jugendliche ab zwölf Jahren gelte die Maskenpflicht noch, heisst es in der Verfügung.

Das bedeutet: Sollte der Bundesrat per 17. Februar tatsächlich sämtliche Massnahmen abschaffen, dürfte der Kanton auch noch die Maskenpflicht an der Oberstufe abschaffen.

Auf Stufe Sek II (Kantons- und Berufsschulen) bleibt die Maskenpflicht ebenfalls noch bestehen. Dafür ist ohnehin der Bund zuständig.

Getestet wird nur noch einmal die Woche

Die repetitiven Tests sollen noch eine Weile beibehalten werden. Das schreibt das Volksschulamt auf seiner Info-Website. Die Begründung: Mit dem Wegfall der Quarantäne werde der Fokus neu noch stärker auf die Isolation gelegt. Und hier kommen die Tests ins Spiel: Mit ihnen wird überhaupt erst herausgefunden, ob ein Kind positiv ist.

Allerdings soll wieder nur noch einmal die Woche getestet werden, und nicht zweimal, wie es zuletzt der Fall war. Dies soll ab dem 14. Februar gelten. Die Tests sollen vorerst bis Ende März fortgeführt werden.

Es gab Widerstand gegen die Massnahmen

Gegen beide Massnahmen hatte es Widerstand gegeben. Ganze zehn Beschwerden gegen die Masken- oder die Testpflicht gingen beim Verwaltungsgericht ein. Gegen die Maskenpflicht gingen in Solothurn rund 500 und in Olten rund 100 Personen auf die Strasse. Zudem wurde eine Petition, die die Abschaffung der Masken forderte, von mehreren tausend Personen unterschrieben.