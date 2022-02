Pandemie Nach gerade mal vier Wochen: Kanton Solothurn schliesst Testcenter in Balsthal – und zwei weitere Die Nachfrage nach Tests im Kanton Solothurn ist eingebrochen. Nun reagieren die Behörden und schliessen drei Testzentren in Olten, Balsthal und Dornach.

Ein Labormitarbeiter verarbeitet Coronaproben in einem Labor. Michael Buholzer

Vor vier Wochen eröffnete der Kanton in Balsthal ein weiteres Testzentrum, auf dem Parkplatz des Freibads Moos. Das Angebot für niederschwellige Testmöglichkeiten im Thal und im Gäu sollte damit weiter ausgebaut werden.

Nun ist alles anders: Die Massnahmen sind aufgehoben, die Nachfrage nach Tests eingebrochen. Deshalb stellt das Testcenter seinen Betrieb per Samstag ein. Das teilte der Kanton am Dienstag mit.

Aus demselben Grund werden zwei weitere Testzentren geschlossen: Im Testbus in Dornach wird ebenfalls am Samstag das letzte Mal getestet. Und das Screening-Zentrum in Olten auf der Schützenmatte wird am Sonntag geschlossen.

Damit verbleiben das Testcenter am Rötzmattweg in Olten sowie das Screening-Zentrum im Solothurner Kofmehl. Auch in den drei Spitälern des Kantons kann man sich weiterhin testen lassen. Dazu kommen die Angebote diverser Apotheken und Arztpraxen.

Impfzentren reduzieren Öffnungszeiten

Nicht nur bei den Tests, auch bei den Impfungen ist die Nachfrage eingebrochen. Auch hier reagiert der Kanton. Ab März reduzieren die Impfzentren ihren Betrieb massiv. Neu sind sie noch an einem Tag pro Woche offen, dafür jeweils bis 19 Uhr. Für die Impfung braucht man keine Voranmeldung, ausgenommen sind Kinder und Personen, die mit dem Janssen-Impfstoff geimpft werden möchten.

Das repetitive Testen in Betrieb wird gänzlich aufgehoben. Dies, nachdem der Bundesrat beschlossen hatte, die Kosten dafür nicht mehr zu übernehmen. Die betroffenen Unternehmen werde man direkt kontaktieren, schreibt der Kanton.