Pandemie Maskenpflicht für Dritt- und Viertklässler: Solothurner Schulen starten mit «Sicherheitswochen» ins neue Jahr Der Kanton will den Schulstart nach den Weihnachtsferien sicher gestalten und den Präsenzunterricht möglichst uneingeschränkt gewährleisten. Die Maskenpflicht wird deshalb temporär auch auf die dritten und vierten Primarklassen ausgeweitet.

In den ersten Schulwochen im neuen Jahr werden Dritt- und Viertklässler im Kanton Solothurn eine Maske tragen müssen. Ennio Leanza / KEYSTONE

Nach den Weihnachtsferien soll ein möglichst reibungsloser Schulstart an den Solothurner Primarschulen sichergestellt werden. Das schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Ebenfalls soll das Risiko minimiert werden, dass das Virus von der Familie in die Schule getragen wird.

Aus diesen Gründen sei es angezeigt, die mit der Allgemeinverfügung vom 8. Dezember angeordnete Maskentragpflicht ab der fünften Primarschulklasse zu verlängern und für die ersten zwei Wochen nach Schulbeginn – das heisst vom 3. bis 14. Januar 2022 beziehungsweise vom 10. bis 21. Januar 2022 – auf die Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Primarklassen auszuweiten.

Obligatorische Pooltests und Sonderprogramm

Zum Start nach den Festtagen könnten im Schulalltag Verunsicherungen und Fragen aufkommen, schreibt der Kanton weiter. Deshalb sei mit repetitiven Tests eine möglichst rasche Erfassung von wenig oder nichtsymptomatischen Covid-kranken Kindern für die Schule und Eltern wichtig.

Die Schulen gestalten den Unterricht im Rahmen der ordentlichen Unterrichtszeiten, allenfalls mit einem Sonderprogramm (zum Beispiel Fokussierung des Unterrichtsangebots, Einschränkungen der Sozialformen, keine Durchmischung der Klassen, möglichst wenig Kontakte) für die ersten beiden Schulwochen. (sks)