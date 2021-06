Pandemie Geimpft oder genesen? So kommen Sie im Kanton Solothurn ans Covid-Zertifikat Mit dem Covid-Zertifikat können Personen nachweisen, dass sie gegen Covid-19 geimpft sind oder bereits eine Erkrankung durchgestanden haben. Ab dem 21. Juni werden die Zertifikate vom Kanton ausgestellt.

Wer geimpft ist, kann das bald mit einem offiziellen Zertifikat ausweisen. Christian Beutler / KEYSTONE

Seit dem 7. Juni werden in der Schweiz Covid-Zertifikate ausgestellt. Wer ein Zertifikat besitzt, kann damit nachweisen, dass er oder sie gegen Covid-19 geimpft ist oder an Covid-19 erkrankt und genesen ist. Besitzerinnen und Besitzer eines Zertifikats winken verschiedene Vorteile - unter anderem können sie an Grossveranstaltungen teilnehmen, ohne sich vorher testen zu lassen. Ein Zertifikat gibt es auch für diejenigen, die mit einem PCR-Test negativ auf Covid-19 getestet wurden.

Auf seiner Webseite hat der Kanton Solothurn nun eine Erklärung dazu veröffentlicht, wie die Bevölkerung im Kanton Solothurn ein Covid-Zertifikat erhalten kann. Das Vorgehen ist für Genesene und Geimpfte unterschiedlich.

Personen, die von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind, können seit dem 14. Juni 2021 über ein Webformular über die Webseite des Kantons Solothurn ein Covid-Zertifikat bestellen. Das Webformular finden Sie hier. Das Zertifikat wird per Post zugeschickt, was mehrere Tage dauern kann. Ein Zertifikat erhalten nur Personen, die mit einem PCR-Test positiv getestet wurden. Das Zertifikat wird ab dem 11. Tag nach dem positiven Testresultat ausgestellt und ist 180 Tage lang (ab dem Tag des Testresultats) gültig.

Wer den zweiten Impftermin später als am 17. Juni hat, hat Glück: Er oder sie muss nichts für das Covid-Zertifikat tun, sondern erhält das Zertifikat automatisch als PDF zugestellt. Auf Wunsch kann das Zertifikat im Impfzentrum, der Arztpraxis oder der Apotheke auch ausgedruckt werden.

Wer die zweite Impfung bereits erhalten hat, muss ein bisschen mehr dafür tun, um ein Zertifikat zu erhalten. Alle vollständig geimpften Personen erhalten entweder per SMS oder in einem Brief einen Link zu einem Online-Formular, das ausgefüllt werden muss. Das Formular kann anschliessen heruntergeladen werden. Personen ohne Internetanschluss können sich an die kantonale Hotline wenden, um ein Zertifikat zu erhalten.

Das Covid-Zertifikat ist 180 Tage ab Verabreichung der letzten Impfdosis gültig.

Wer sich ein negatives PCR-Testresultat bescheinigen lassen will, muss die COVID Certificate App herunterladen. Ab dem 28. Juni erhalten Getestete ihr Zertifikat direkt über diese App. Zertifikate nach einem negativen Antigen-Schnelltest werden ab dem 30. Juni direkt durch die offiziellen Teststandorte, zum Beispiel im Kofmehl in Solothurn, ausgestellt.

Das Zertifikat nach einem PCR-Test ist 72 Stunden gültig, das Zertifikat nach einem Antigen-Schnelltest 24 Stunden.