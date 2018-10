Koordiniert wird das Programm vom Verband für Offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (VOAKJ) in Kooperation mit dem Robi Olten. Seit zehn Jahren organisiert der Robi Olten jährlich mit anderen Organi­sationen das Kinderrechtsfest in Olten. Symbolisch übergab der VOAKJ am letztjährigen Kinderrechtsfest die über vier Jahre entstandene, von Kindern und Jugendlichen gestaltete, kantonale Kinderrechtsfahne dem Kanton. Mit der Übergabe der Fahne wurde das Projekt letztes Jahr abgeschlossen und Platz für neue Ideen geschaffen. Die Aktionswochen unsere Rechte Kanton Solothurn finden dieses Jahr das erste Mal statt und sollen jährlich wiederkehren.

Kinderrechte-Demo in Olten

Abschluss bildet die Kinderrechte-Demo in Olten. Diese startet am Samstag, 17. November um 13.30 Uhr beim Begegnungszentrum Cultibo in Olten und führt via Altstadt zum Stadthaus von Olten. Begleitet wird die Demo von den beiden Clowns «PeppinA & PeppinO – Clowns für alle Fälle». Beim Stadthaus findet der Abschluss mit Spiel & Spass, Bastel- & Infoständen, Kaffee, Kuchen & Schlangenbrot statt. Der Anlass endet um 16.30 Uhr. Alle sind zur Kinderdemo eingeladen. (mgt)

Weitere Infos finden sich hier.