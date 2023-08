Machbarkeitsstudie «Attraktive Wohnungen» statt Parkplätze: Beim Solothurner Bürgerspital wird umdisponiert Wo bis vor kurzem das Bettenhochhaus stand, klafft eine riesige Baugrube. Statt diese zuzuschütten, wollen Kanton und Spitäler AG dort ein Parkhaus bauen. Das biete Vorteile für Besucherinnen und Patienten und steigere den Wert des Areals.

Die Baugrube ist 9000 Quadratmeter gross und soll – anders als geplant – nun doch nicht aufgefüllt werden. Bild: zvg

Der finanziellen Aussichten sind düster, der Spardruck ist hoch. Deshalb will die Solothurner Spitäler AG (soH) die Pläne für den Neubau des Hauses 2 zusammenstreichen. Unter anderem ist die Rede davon, auf das geplante Personalrestaurant zu verzichten, statt zwei Stockwerken soll es nur ein Geschoss geben. 20 Millionen Franken könnten so eingespart werden.

Dass man in der Spitalleitung die Neubaupläne überdenkt, verdeutlicht eine Mitteilung, die der Kanton und die soH am Freitag verschickt haben: «Zurzeit arbeiten die Architekten an den Studien des Vorprojekts von Haus 2. In diesem Zusammenhang haben Kanton und soH weitere Optimierungsmöglichkeiten beschlossen.»

Denn inzwischen ist das alte Bürgerspital abgerissen, das neue Haus 1 ist seit Mai 2021 in Betrieb. Wo einst das Bettenhochhaus stand, klafft nun eine drei Meter tiefe und 9000 Quadratmeter grosse Baugrube. Eigentlich sollte dieses Volumen von rund 27’000 Kubikmetern wieder aufgefüllt werden. So sieht es die Bedarfsplanung von 2007 vor.

Wohnungen mit Blick auf Jura und Altstadt

Statt das Loch zuzuschütten, wollen Kanton und soH die Fläche aber nun auf ihr «Optimierungspotenzial für die baulichen Neuerungen, die Prozesse und Qualität der Gesamtdienstleistungen und für die Wirtschaftlichkeit des Gesamtbetriebs» prüfen. Was abstrakt tönt, soll konkret auf ein neues Parkhaus hinauslaufen.

Eine unterirdische Einstellhalle biete viele Vorteile: Patientinnen, Besucher sowie Mitarbeitende würden vom unmittelbar beim neuen Haupteingang liegenden und geschützten Zugang ins Spitalareal profitieren. Ausserdem könne so der bisherige oberirdische Besucherparkplatz Nord aufgehoben werden. Stattdessen könnte dort attraktiver Wohnraum gebaut werden, «mit Blick auf den Jura und die Solothurner Altstadt». Der Wert und die Attraktivität des Areals würden damit gesteigert.

In den kommenden Monaten erstellen Kanton und soH eine Machbarkeits- und Nutzenstudie. «Dies könnte Auswirkungen auf die laufenden Projektarbeiten zum Haus 2 haben», heisst es in der Mitteilung. Bis also geklärt ist, ob es nun im Bürgerspital eine neue Kantine gibt oder nicht, dürfte es noch eine Weile dauern.