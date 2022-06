Opferhilfe «Es war ein richtiger Entscheid»: Solothurn zieht nach erstem Jahr mit eigener Opferberatungsstelle eine positive Bilanz Früher war man beim Aargau angeschlossen, seit Juli 2021 führt der Kanton Solothurn eine Beratungsstelle Opferhilfe. Es war der richtige Entscheid, ist Regierungsrätin Susanne Schaffner überzeugt. Jetzt erreiche man die Leute, die Hilfe brauchen.

Regierungsrätin Susanne Schaffner mit Beratungsstellenleiter Simon Kofmel. Bruno Kissling

Der Kanton Solothurn hat die Kooperation mit dem Aargau beendet und im Juli 2021 eine eigene Opferberatungsstelle eingerichtet. Die Aufgabe der Opferberatung ist Regierungsrätin Susanne Schaffner ein Herzensanliegen, sie präsentierte am Donnerstag persönlich die erste Jahresbilanz.

Dies auch ganz im Sinn des nationalen Aktionsplans zur Umsetzung der sogenannten Istanbul-Konvention (Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt), der sich stark auf die Information und Sensibilisierung der Bevölkerung konzentriert.

«Heute erreichen wir Opfer, die Beratung brauchen»

«Nach einem Jahr kann man sagen, es war ein richtiger Entscheid», so Schaffner zum Beschluss, die Beratungsstelle Opferhilfe in Eigenregie zu organisieren. Bis dahin habe man im Vergleich mit anderen Kantonen eher weniger Fälle verzeichnet, «heute erreichen wir Opfer, die Beratung brauchen». Denn das Ziel ist: Möglichst viele Personen, die Anrecht auf Leistungen nach Opferhilfegesetz haben, sollen das Angebot kennen und bei Bedarf in Anspruch nehmen können.

Seit der Aufnahme des Betriebs vor einem Jahr haben rund 700 Personen, Opfer von Straftaten wie häuslicher Gewalt, sexualisierter Gewalt und Belästigung oder deren Angehörige die Dienste der Beratungsstelle in Anspruch genommen. Aber auch Opfer von Unfällen. Die älteste «Kundin» war 91-jährig, hier ging es um einen Verkehrsunfall. Jede zehnte Person, der die Beratungsstelle geholfen hat, war minderjährig.

«Erste Stellenleiterin nur kurz im Amt»

Es sei gelungen, die Unterstützung von Opfern und Angehörigen zu verstärken, ist Regierungsrätin Schaffner überzeugt. Das ist sicher auch der Aufbauarbeit der schweizweit bekannten Expertin für sexualisierte Gewalt Agota Lavoyer zu verdanken. Die erste Leiterin der Stelle hat diese allerdings bereits wieder verlassen, im März übernahm Simon Kofmel diese Aufgabe.

Lavoyer sei voller Elan gestartet und habe in kurzer Zeit viel bewirken können, sagt Susanne Schaffner zu der Personalie. Nach ein paar Monaten habe sie aber feststellen müssen, dass das neben all ihren anderen Tätigkeiten einfach zu viel war. Also nichts von Unstimmigkeiten.

Die Beratungsstelle befindet sich in Olten an eher peripherer Lage im Industriegebiet. Der Standort ist durchaus bewusst so gewählt – aus Sicherheitsgründen, wie der neue Leiter Simon Kofmel erklärt. Es soll nicht auffallen, wer hier ein und aus geht.

Es sei auch schon vorgekommen, dass ein Täter vom Beratungstermin eines Opfers erfahren hat, zum Beispiel durch Ausspionieren des Handys. In so einem Fall geht ebenfalls die Sicherheit vor, das Gespräch wird abgesagt und ein neuer Termin vereinbart.

Pro Woche melden sich im Durchschnitt etwa zwölf Personen. Die Hälfte von sich aus, die andere wird von anderen Fachstellen oder auch der Polizei an die Beratungsstelle Opferhilfe verwiesen. Dabei ist wichtig zu betonen, dass die Beratungsstelle zwar organisatorisch in die Verwaltung integriert ist, aber vollständig unabhängig funktioniert.

Wer sich an sie wendet, kann dies kostenlos und unter garantierter Wahrung der Anonymität tun, es gibt keinen Datenaustausch mit anderen Behörden wie Staatsanwaltschaft, Polizei oder Gerichten. Es sei denn, die Betroffenen willigen ausdrücklich darin ein beziehungsweise wünschen dies. Zum Angebot gehören zum Beispiel auch Begleitungen zu polizeilichen Befragungen oder zu Gerichtsterminen.

«Kein Mensch entscheidet sich, Opfer zu sein»

Die Beratungsstelle hilft aber nicht im eigentlichen Sinn bei der Durchsetzung von Ansprüchen nach dem Opferhilfegesetz. Sie ist erste Anlaufstelle, informiert über die Möglichkeiten, hilft bei der Bewältigung traumatischer Erlebnisse, vermittelt die richtigen Kontakte für das weitere Vorgehen. Das kann die Polizei sein, um überhaupt erst eine Strafanzeige einzureichen, es kann um Therapieangebote gehen oder auch juristischen Beistand.

«Kein Mensch entscheidet sich, ein Opfer zu werden», sagt Simon Kofmel zu seiner Klientel, zu 78 Prozent Frauen. Danach sei nichts wie vorher, häufig stellten sich lähmende Gefühle ein. Für diese Menschen ist das Beratungsangebot grundsätzlich 24 Stunden am Tag zu gewährleisten, ausserhalb der Öffnungszeiten wird man im Kanton Solothurn an die «dargebotene Hand» weiter geleitet.

Man sei bestrebt, eine schweizweit einheitliche Nummer wie den Polizeinotruf 117 einzurichten, sagt Regierungsrätin Schaffner. Das Projekt stecke aber noch in den Kinderschuhen, nicht alle Kantone seien in der Opferberatung gleich engagiert.