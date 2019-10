Nur in «beruflicher» Hinsicht politisch zu sein, ist für mich ein durch und durch absurder Gedanke. Wie will man ohne persönliche Überzeugung einen Gedanken glaubwürdig übermitteln? Politisch zu sein bedeutet, Interesse an der Zukunft zu haben. Die Zukunft ist wichtig und geht uns alle an.

Wo und wie verbringen Sie am liebsten Ihre Freizeit?

Ich sehe mir gerne Kunst an, höre viel Musik und lese gerne. Ab und zu spaziere ich im Grünen umher. Und neuerdings treibe ich auch Sport!

Welches Buch lesen Sie zurzeit – und warum?

«Logik für Demokraten» von D.P. Zorn. Eine philosophische Anleitung, wie auf Scheinargumente der Gegner des demokratischen Denkens geantwortet werden kann. Ein spannendes und aktuelles Thema.

Wohin fliegen Sie in den nächsten Ferien?

Fliegen? Ich versuche, das Flugzeug möglichst zu vermeiden, und reise lieber mit dem Zug. Ich könnte mir einen Städtetrip nach Hamburg vorstellen, ist aber noch in Planung.