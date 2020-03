Oltner Firma Bouygues prüft Anklage: Konkurrentin soll Daten geklaut haben

Der Zwist geht weiter: 2019 wurde publik, dass nach Kadermitgliedern auch mehrere Mitarbeitende von der Bouygues in Olten zur neu gegründeten AEK Build Tec AG gewechselt haben. Damals ging das Gerücht um, die neugegründete Firma habe Fachkräfte von der Bouygues abgeworben.

Eine aktuelle Verfügung des Solothurner Obergerichts legt noch ganz anderes an den Tag. Es geht um schwerwiegendere Vorwürfe, um unlauteren Wettbewerb. Auch der Geschäftsleiter der AEK Build Tec AG – früher Kadermitglied bei Bouygues – soll in die Sache verwickelt sein.

Beide Firmen sind im Bereich der Gebäudetechnik tätig und bieten Dienstleistungen im ICT-Bereich an. Bei der Bouygues handelt es sich um die frühere Alpiq Intec in Olten. Diese wurde 2018 vom französischen Konzern Bouygues übernommen. Ein Jahr später wurde die AEK Build Tec AG – Tochter der BKW-Gruppe – gegründet, die auch Standorte in Olten und Zuchwil führt.

Damals hiess es, man wolle 200 Arbeitsplätze in die Region bringen. Zudem wurde bekannt, dass nebst dem Oltner Regionalleiter zehn weitere Kadermitglieder zur Konkurrenz wechselten, begleitet von «vielen Mitarbeitenden».

Passwörter geklaut und Werbematerial manipuliert