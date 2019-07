Die eidgenössische Finanzverwaltung hat am Dienstag auch die Zahlen zum nationalen Finanzausgleich unter den Kantonen veröffentlicht. Solothurn kann nächstes Jahr mit Zahlungen von 372 Millionen Franken rechnen, das sind noch einmal 4,6 MiIllionen mehr als im laufenden Jahr. So erfreulich das für die Staatskasse ist, so unerfreulich ist der Umstand, der dazu führt: Der Ressourcenindex ist für den Kanton Solothurn noch einmal um 0,6 auf 72,4 Indexpunkte abgesackt. Solothurn bleibt damit auf dem fünftletzten Platz, noch ressourcenschwächer sind nur die Kantone Uri, Glarus, das Wallis und der Jura. (mou)