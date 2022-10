Olten Zwei mutmassliche Diebe nach Fahrzeugaufbruch festgenommen Am Sonntagmorgen konnten mehrere Polizeipatrouillen von der Polizei Kanton Solothurn zwei Männer festnehmen, welche Deliktsgut auf sich trugen.

Am Sonntag ging die Meldung über einen Fahrzeugaufbruch in Olten ein. Umgehend rückten mehrere Patrouillen der Polizei Kanton Solothurn aus und konnten am Amthausquai in Olten zwei männliche Personen anhalten. Bei der anschliessenden Kontrolle der beiden Männer kam Deliktsgut zum Vorschein.

Wertgegenstände erhöhen das Potential eines Einbruches (Symbolbild). Thomas Rathay

Das Deliktsgut konnte mehreren aufgebrochenen Fahrzeugen zugewiesen werden. Die Polizei hat die beiden Algerier im Alter von 27 und 28 Jahren für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen.

Die Kapo Solothurn rät, Autos immer zu verschliessen, auch bei einer kurzen Abwesenheit. Auch sollen keine Wertgegenstände und Taschen im Auto zurückgelassen werden. Wenn verdächtige Personen gesichtet werden, welche von Fahrzeug zu Fahrzeug gehen und versuchen dieses zu öffnen oder aufbrechen, sollte dies umgehend via Polizeinotruf 117 gemeldet werden. (cam)