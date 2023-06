Überfall Olten: Jugendlicher bedroht und beraubt – nun wurden zwei Tatverdächtige ermittelt In Olten ist am 18. Mai ein Jugendlicher von zwei Unbekannten beraubt worden. Nun wurden zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Überfall in Olten: Die Kantonspolizei Solothurn suchte Zeugen. Diese wurden nun gefunden. Bild: zvg

Was ist passiert? Am Donnerstag, 18. Mai 2023 wurde ein Jugendlicher an der Martin-Disteli-Strasse beim dortigen Spielplatz in Olten von zwei Personen nach Bargeld gefragt. In der Folge kam es zu Tätlichkeiten und der Geschädigte wurde mit einer Stichwaffe bedroht.

Wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilte, flüchteten die beiden Unbekannten nach dem Vorfall mit einer vom Geschädigten entwendeten Bankkarte zu Fuss in Richtung Bahnhof. Der Geschädigte wurde beim Vorfall leicht verletzt und begab sich im Anschluss in eine ärztliche Kontrolle in einem Spital.

Kantonspolizei konnte die beiden Tatverdächtigen ermitteln

Wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte, konnten zwei Tatverdächtige ermittelt werden. Es handelt sich um einen 19-jährigen Mann und eine 17-jährige Frau. Sie besitzen die brasilianische sowie die deutsche Staatsangehörigkeit. Beide wurden vorläufig festgenommen. Sie werden nun bei der Jugend- und Staatsanwaltschaft angezeigt.