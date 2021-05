Olten Das war die Ursache der beiden Dachstockbrände Anfang Mai Der Brand in einem Dachstock Anfang Mai in Olten ist auf unsachgemässen Umgang mit Raucherwaren zurückzuführen. Der Folgebrand im benachbarten Gebäude dürfte durch ein Glutnest entstanden sein.

Die Brandursache zweier Brände Anfang Mai in Olten ist geklört. Das schreibt die Kapo Solothurn. An der Ecke Engelbergstrasse und Kreuzstrasse war in der Nacht auf den 6. Mai der Dachstock eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Dabei hatten sich zwei Personen leichte Verletzungen zugezogen. In der darauffolgenden Nacht entstand im Dach des angrenzenden Hauses ein Folgebrand.

3 Bilder 3 Bilder Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Dachstock schon komplett in Flammen. Kapo So

Ermittlungen der Kantonspolizei Solothurn haben inzwischen ergeben, dass der erste Brand durch einen unsachgemässen Umgang mit Raucherwaren zurückzuführen ist. In der Folge geriet in der Nacht ein Möbelstück in Brand. Der Bewohner bemerkte das Feuer noch rechtzeitig und konnte die Dachwohnung leicht verletzt verlassen. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.

Durch den Brand wurde auch der Dachstock des angrenzenden Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Dort konnte sich offenbar ein Glutnest in der Isolation entfachen und in der Nacht auf den 7. Mai einen Teil des Daches in Brand setzen. Der Sachschaden an beiden Gebäuden beläuft sich auf mehrere 100'000 Franken. (kps)