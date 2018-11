Der Brand eines Wohnhauses in Solothurn hat in der Stadt grosse Betroffenheit ausgelöst. Am 8. Dezember um 16 Uhr findet eine offene Gedenkfeier statt. Stadt und Kanton Solothurn organisieren die Feier gemeinsam mit Vertretern der Landeskirchen und den Würdenträgern der beteiligten Religionsgemeinschaften.